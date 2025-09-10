低價團遊廈門疑遇強迫消費 觀光署：違法可罰鍰

有旅客投訴媒體，參加新台幣1000元的低價團赴中國廈門遊玩卻被強迫消費。對此，觀光署說，已經在調查中，若業者有違法經營可罰最高200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

有旅客向媒體投訴，參加4天新台幣1000元赴中國廈門遊玩的行程，卻被強迫消費花了6萬元買乳膠床墊跟被子。

對此，交通部觀光署向媒體表示，由於有接獲民眾檢舉，這起案子已經錄案調查，若有非法經營旅行業務情事，將依法裁罰。

觀光署說，非旅行業者違法經營旅行業務，依發展觀光條例第55條第4項規定，得處10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀光署表示，若是合法業者辦理旅行業務卻有強迫消費情形，依照旅行業管理規則第62條第10款規定，不得安排旅客購買貨價與品質不相當物品，或強迫旅客進入或留置購物店購物，違者依發展觀光條例第55條第3項規定，得處1萬元以上5萬元以下罰鍰。

觀光署呼籲，民眾報名旅遊行程，應慎選合法旅行業者辦理團體或個別旅遊業務，合法旅行業資訊可洽觀光署行政資訊網查詢。

