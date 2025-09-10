低價團遊廈門疑遇強迫消費 觀光署：違法可罰鍰
有旅客投訴媒體，參加新台幣1000元的低價團赴中國廈門遊玩卻被強迫消費。對此，觀光署說，已經在調查中，若業者有違法經營可罰最高200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。
有旅客向媒體投訴，參加4天新台幣1000元赴中國廈門遊玩的行程，卻被強迫消費花了6萬元買乳膠床墊跟被子。
對此，交通部觀光署向媒體表示，由於有接獲民眾檢舉，這起案子已經錄案調查，若有非法經營旅行業務情事，將依法裁罰。
觀光署說，非旅行業者違法經營旅行業務，依發展觀光條例第55條第4項規定，得處10萬元以上200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。
觀光署表示，若是合法業者辦理旅行業務卻有強迫消費情形，依照旅行業管理規則第62條第10款規定，不得安排旅客購買貨價與品質不相當物品，或強迫旅客進入或留置購物店購物，違者依發展觀光條例第55條第3項規定，得處1萬元以上5萬元以下罰鍰。
觀光署呼籲，民眾報名旅遊行程，應慎選合法旅行業者辦理團體或個別旅遊業務，合法旅行業資訊可洽觀光署行政資訊網查詢。
農曆七月特輯
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言