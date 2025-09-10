總統拋「1孩可聘外傭」挨罵 洪申翰：評估中將多聽各界意見

賴總統日前拋鬆綁一孩家庭也能聘雇外籍幫傭，釋出婦女勞動力，卻挨批找錯解方。勞動部部長洪申翰今受訪說，現在已經進入評估階段，包括育兒家庭需求、衝擊本國人就業機會等，都納入考量，這段時間勞動部會多聆聽各界意見。

洪申翰說，賴總統的出發點，是希望降低家務照顧者的負擔，這也一直是行政部門非常重視的方向。至於鬆綁外籍家庭幫傭的作法、方案？洪申翰說，現在已經進入評估階段，包括育兒家庭的需求狀況，影響本國工作者就業機會等等議題，這段時間勞動部會多聆聽各界意見，來做進一步研議。

放寬外傭聘雇資格已成既定方向？洪申翰僅說，目前在做整體性評估，上述幾個議題都是需要考慮的部分。

2023年5月曾傳出勞動部預計鬆綁，讓兩名4歲以下子女的家庭也可申請外傭。時任勞動部次長李俊俋在立院證實正與衛福部研議，但隨後遭民間團體、部分立委反對，家長間也多有雜音，認為放寬只嘉惠到具經濟優勢的家庭，對大多數育兒家庭無實際幫助，更會衝擊到本國籍家事服務員、保母等中高齡女性就業機會等。當時的行政院性平委員會也建議行政院「慎勿採行」。

至今逾2年，勞動部仍停留在評估階段。洪申翰說，在這個階段會再做評估。

