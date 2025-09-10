半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

接棒24小時的誠品松菸書店自1日起至25日進行部分改裝工程，網友在Threads分享近日前往松菸誠品時，發現昔日「敦南誠品」店的木地板及台階都回來了，該文讓不少網友有所共鳴，認為在2020年熄燈的「敦南誠品」，是大家共同的回憶。

2025-09-10 15:51