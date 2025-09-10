快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

皮膚癌有3大常見類型 醫師：黑色素瘤最危險

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
大千綜合醫院整形外科醫師陳國權表示，惡性皮膚腫瘤有不同類型，治療方式也有差異。圖／大千綜合醫院提供
大千綜合醫院整形外科醫師陳國權表示，惡性皮膚腫瘤有不同類型，治療方式也有差異。圖／大千綜合醫院提供

人體皮膚有保護身體免於外界刺激、調節體溫並感知環境的功能，但也可能產生各種病變，尤其「皮膚腫瘤」不容忽視。苗栗市大千綜合醫院整形外科醫師陳國權提醒，皮膚腫瘤有些雖為良性，但仍可能因位置、大小或外觀影響生活品質，至於惡性腫瘤如皮膚癌，如果未能及時處理，甚至會危及生命。

陳國權指出 不少人對皮膚腫瘤是良性或惡性常存有疑惑，成功治療的關鍵在於「早期發現」，因此當出現5大症狀時應警覺並盡快就醫，這些症狀包括原本穩定的痣或斑點變大、變形或變色；痣的邊界不規則、顏色不均、直徑大於6mm或持續出現變化；新出現且不癒合的傷口或反覆結痂；皮膚腫塊表面破皮、出血或滲液；腫塊快速增大或伴隨搔癢、疼痛不適。

惡性皮膚腫瘤中，常見的3種類型分別為基底細胞癌，這是最常見的皮膚癌，雖然生長緩慢且少有轉移，但可能造成局部組織破壞與毀形；其次是鱗狀細胞癌，具有較高的侵略性，若延誤治療可能擴散至淋巴或其他器官，尤其免疫功能低下的病人更要小心；黑色素瘤是最危險的類型，惡性程度高、容易轉移，如果延遲處理，死亡率顯著上升，因此及早診斷與手術是最關鍵的一步。

他指出，皮膚腫瘤的治療方式會依病灶性質與部位有所不同，手術切除仍是最常見也最完整的方法。部分良性或表淺病灶適合冷凍、電燒或雷射治療。對極早期的皮膚癌，可透過局部藥物治療，如5-FU或咪喹莫特；如果是無法手術或已轉移的病灶，就需要放射線、免疫治療或標靶藥物介入。

陳國權指出，紫外線是皮膚腫瘤最大的危險因子，長期曝曬、膚色白皙或容易曬傷者、有皮膚癌或黑色素瘤家族史、免疫功能低下病人、曾接受放射線治療或接觸致癌化學物質者都屬於高風險族群。建議日常外出應做好防曬，選擇SPF30以上且具UVA與UVB防護的廣效型防曬乳，適量塗抹且每2小時補擦，配合戴帽、撐傘與穿長袖衣物。另外，定期自我檢查皮膚也不可少，尤其頭皮、背部、指縫、足底與指甲等不易察覺的部位。高危險族群更應定期由專科醫師檢查，如此才能有效預防與早期發現，遠離皮膚癌威脅。

陳國權醫師提醒，當皮膚上的痣或斑點出現異常時，要有警覺並盡快就醫。圖／大千綜合醫院提供
陳國權醫師提醒，當皮膚上的痣或斑點出現異常時，要有警覺並盡快就醫。圖／大千綜合醫院提供
陳國權醫師提醒，皮膚腫瘤可能影響外觀或生活，也可能是惡性腫瘤，危及生命。圖／大千綜合醫院提供
陳國權醫師提醒，皮膚腫瘤可能影響外觀或生活，也可能是惡性腫瘤，危及生命。圖／大千綜合醫院提供

腫瘤 手術 醫師

延伸閱讀

腫瘤治療邁向精準導航即時監控 北榮新式複合式血管攝影暨CT創造時代

為愛「砍掉重練」！ 土耳其瘋「縮骨手術」讓女性更嬌小

82歲拜登額頭現疤痕！皮膚癌手術已完成

手腕鼓起1粒腫塊，是腫瘤還是關節發炎？腱鞘囊腫多為良性但易復發 醫建議這樣處理

相關新聞

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

中央氣象署下午15時20分針對13縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

兒少性剝削被害人服務應擴及家庭 專家：應納入兒少保護案件處理

現行兒少性剝削被害人服務，被歸類與性侵害及家暴案件一併處理，而非納為兒少保護案件。第一線社工人員指出，兒少性剝削被害人通...

尿出蛋白尿卻不管 65歲婦一年後竟「肺出血」險喪命

高血壓患者在健檢中發現「蛋白尿」時，若沒有其他不適，多數人可能不以為意，但這樣的忽視卻可能引發嚴重後果。萬芳醫院腎臟內科醫師劉崇德分享，一名65歲女性在健檢時驗出蛋白尿，因沒有任何身體不適，並未積極就醫，直到隔年再度檢查時，已出現明顯腎功能異常，最終確診為自體免疫疾病「抗嗜中性白血球細胞質抗體相關血管炎」（簡稱AAV），期間還一度併發肺出血與呼吸衰竭，陷入命危。

高麗菜內葉要不要洗？營養師提醒這步若錯了 「維生素C」全流光

高麗菜看似乾淨，內層葉到底要不要洗，每個人都有不同的看法。對此，營養師陳珮淳指出，是否清洗的關鍵在於吃法，外層葉農藥、灰塵多，一定要洗；內層雖然相對乾淨，但若是用來涼拌、做沙拉等生食用途，仍建議快速沖洗、瀝乾後再料理，才能吃得安心又保留營養。

以為只是小感冒？咳嗽可能暗藏肺癌警訊 七成患者確診已末期

咳嗽以為只是小感冒？醫師提醒，這可能是肺癌的警訊！根據衛福部統計，肺癌已連續多年高居國人癌症死因第一，其中「肺腺癌」占最大宗，因為早期症狀不明顯，常常被誤認為小感冒，等到確診時，已有超過七成患者屬於末期。

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

蘋果（Apple）最新的iPhone 17系列手機，將於2025年9月12日開放預購，並於9月19日正式發售。為了省荷包，不少果粉會考慮出國購買，《科技玩家》整理了台日美韓泰5國售價，讓大家能一目了然，知道去哪買新機才最划算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。