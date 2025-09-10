皮膚癌有3大常見類型 醫師：黑色素瘤最危險

人體皮膚有保護身體免於外界刺激、調節體溫並感知環境的功能，但也可能產生各種病變，尤其「皮膚腫瘤」不容忽視。苗栗市大千綜合醫院整形外科醫師陳國權提醒，皮膚腫瘤有些雖為良性，但仍可能因位置、大小或外觀影響生活品質，至於惡性腫瘤如皮膚癌，如果未能及時處理，甚至會危及生命。

陳國權指出 不少人對皮膚腫瘤是良性或惡性常存有疑惑，成功治療的關鍵在於「早期發現」，因此當出現5大症狀時應警覺並盡快就醫，這些症狀包括原本穩定的痣或斑點變大、變形或變色；痣的邊界不規則、顏色不均、直徑大於6mm或持續出現變化；新出現且不癒合的傷口或反覆結痂；皮膚腫塊表面破皮、出血或滲液；腫塊快速增大或伴隨搔癢、疼痛不適。

惡性皮膚腫瘤中，常見的3種類型分別為基底細胞癌，這是最常見的皮膚癌，雖然生長緩慢且少有轉移，但可能造成局部組織破壞與毀形；其次是鱗狀細胞癌，具有較高的侵略性，若延誤治療可能擴散至淋巴或其他器官，尤其免疫功能低下的病人更要小心；黑色素瘤是最危險的類型，惡性程度高、容易轉移，如果延遲處理，死亡率顯著上升，因此及早診斷與手術是最關鍵的一步。

他指出，皮膚腫瘤的治療方式會依病灶性質與部位有所不同，手術切除仍是最常見也最完整的方法。部分良性或表淺病灶適合冷凍、電燒或雷射治療。對極早期的皮膚癌，可透過局部藥物治療，如5-FU或咪喹莫特；如果是無法手術或已轉移的病灶，就需要放射線、免疫治療或標靶藥物介入。

陳國權指出，紫外線是皮膚腫瘤最大的危險因子，長期曝曬、膚色白皙或容易曬傷者、有皮膚癌或黑色素瘤家族史、免疫功能低下病人、曾接受放射線治療或接觸致癌化學物質者都屬於高風險族群。建議日常外出應做好防曬，選擇SPF30以上且具UVA與UVB防護的廣效型防曬乳，適量塗抹且每2小時補擦，配合戴帽、撐傘與穿長袖衣物。另外，定期自我檢查皮膚也不可少，尤其頭皮、背部、指縫、足底與指甲等不易察覺的部位。高危險族群更應定期由專科醫師檢查，如此才能有效預防與早期發現，遠離皮膚癌威脅。 陳國權醫師提醒，當皮膚上的痣或斑點出現異常時，要有警覺並盡快就醫。圖／大千綜合醫院提供 陳國權醫師提醒，皮膚腫瘤可能影響外觀或生活，也可能是惡性腫瘤，危及生命。圖／大千綜合醫院提供

