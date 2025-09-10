海保署在地守護計畫徵件開跑 最高補助100萬
海保署「115年海洋保育在地守護計畫」徵件活動開跑，主題聚焦6大面向，收件至10月15日止，最高補助深耕團體每年新台幣100萬元，邀團體踴躍參與，以行動守護海洋家園。
海洋委員會海洋保育署今天新聞稿表示，115年徵件主題聚焦「潔淨海洋行動」、「棲地復育行動」、「海洋保育推廣」、「友善釣魚行動」、「海洋保護區巡護」及「海洋公民調查」等6大面向，社團法人、財團法人、學校、組織或社區發展協會等皆可提出創新計畫與行動，將地方力量轉化為守護海洋堅強動能。
海保署提醒，此次徵件採線上報名，海保署官網已公告徵件須知，有意投件者應確認資料完整，以確保提案順利送出，期盼有更多在地團隊加入計畫，從家鄉出發、共同響應，讓守護海洋成為一場遍及全台的行動
「海洋保育在地守護計畫」自民國109年啟動，統計至113年底，全台計有104個團體參與，舉辦超過1350場教育推廣活動、影響人數超過7萬人次，並完成3108場公民科學家調查、回報8196筆生態調查資料、動員8210班次巡守隊，114年則有58個地方團體參與，成為在地海洋保育堅強後盾。
