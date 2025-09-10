高速公路1968APP增報案功能 縮短員警到場時間

交通部高公局今天說，與國道公路警察局合作，在「高速公路1968」APP提供警政報案功能，可單鍵直撥所在轄區公警大隊，公警即可掌握報案民眾位置，縮短員警抵達現場所需時間。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，用路人在高速公路發生事故時，多半習慣直接撥打「110」報案，因110是由縣市警察局勤務指揮中心接聽，若用路人不熟悉現場環境而無法正確表達所在位置，將不利公警派員前往現場。

為解決此問題，高公局表示，與公警局合作，在「高速公路1968」APP增加「警政報案」功能，讓用路人在國道遭遇緊急狀況時，可單鍵撥號直接連絡轄區公警大隊，若用路人手機定位為開啟狀態，轄區公警大隊就能立即掌握報案者所在國道位置，就近派遣員警前往現場，儘速協助用路人排除事故，以降低二次事故發生機率。

高公局建議，用路人出門前先確認「高速公路1968」APP的設定選項中是否有出現自己所在國道里程，若顯示未開啟定位，使用「警政報案」功能時，轄區公警大隊將無法在系統中掌握報案者所在位置。

另外，教師節、中秋節、國慶連假期間，為分散尖峰時段車流，高公局表示，將實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日凌晨0至5時暫停收費等措施，用路人可多利用離峰時段行駛國道。

