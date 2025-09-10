快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

高速公路1968APP增報案功能 縮短員警到場時間

中央社／ 台北10日電

交通部高公局今天說，與國道公路警察局合作，在「高速公路1968」APP提供警政報案功能，可單鍵直撥所在轄區公警大隊，公警即可掌握報案民眾位置，縮短員警抵達現場所需時間。

交通部高速公路局發布新聞稿表示，用路人在高速公路發生事故時，多半習慣直接撥打「110」報案，因110是由縣市警察局勤務指揮中心接聽，若用路人不熟悉現場環境而無法正確表達所在位置，將不利公警派員前往現場。

為解決此問題，高公局表示，與公警局合作，在「高速公路1968」APP增加「警政報案」功能，讓用路人在國道遭遇緊急狀況時，可單鍵撥號直接連絡轄區公警大隊，若用路人手機定位為開啟狀態，轄區公警大隊就能立即掌握報案者所在國道位置，就近派遣員警前往現場，儘速協助用路人排除事故，以降低二次事故發生機率。

高公局建議，用路人出門前先確認「高速公路1968」APP的設定選項中是否有出現自己所在國道里程，若顯示未開啟定位，使用「警政報案」功能時，轄區公警大隊將無法在系統中掌握報案者所在位置。

另外，教師節、中秋節、國慶連假期間，為分散尖峰時段車流，高公局表示，將實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日凌晨0至5時暫停收費等措施，用路人可多利用離峰時段行駛國道。

國道 高速公路

延伸閱讀

台中婦提百萬投資虛擬貨幣 兒苦勸無效報警阻詐

影／清晨驚見紅色轎車逆向闖入國道4號內車道 下豐勢交流道揚長而去

教師節3天連假將至 國道實施高乘載管制1張圖看懂

台66接國3大溪北上塞車民怨大...當地2里長請命改善 張善政裁示這樣解決

相關新聞

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

中央氣象署下午15時20分針對13縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

兒少性剝削被害人服務應擴及家庭 專家：應納入兒少保護案件處理

現行兒少性剝削被害人服務，被歸類與性侵害及家暴案件一併處理，而非納為兒少保護案件。第一線社工人員指出，兒少性剝削被害人通...

尿出蛋白尿卻不管 65歲婦一年後竟「肺出血」險喪命

高血壓患者在健檢中發現「蛋白尿」時，若沒有其他不適，多數人可能不以為意，但這樣的忽視卻可能引發嚴重後果。萬芳醫院腎臟內科醫師劉崇德分享，一名65歲女性在健檢時驗出蛋白尿，因沒有任何身體不適，並未積極就醫，直到隔年再度檢查時，已出現明顯腎功能異常，最終確診為自體免疫疾病「抗嗜中性白血球細胞質抗體相關血管炎」（簡稱AAV），期間還一度併發肺出血與呼吸衰竭，陷入命危。

高麗菜內葉要不要洗？營養師提醒這步若錯了 「維生素C」全流光

高麗菜看似乾淨，內層葉到底要不要洗，每個人都有不同的看法。對此，營養師陳珮淳指出，是否清洗的關鍵在於吃法，外層葉農藥、灰塵多，一定要洗；內層雖然相對乾淨，但若是用來涼拌、做沙拉等生食用途，仍建議快速沖洗、瀝乾後再料理，才能吃得安心又保留營養。

以為只是小感冒？咳嗽可能暗藏肺癌警訊 七成患者確診已末期

咳嗽以為只是小感冒？醫師提醒，這可能是肺癌的警訊！根據衛福部統計，肺癌已連續多年高居國人癌症死因第一，其中「肺腺癌」占最大宗，因為早期症狀不明顯，常常被誤認為小感冒，等到確診時，已有超過七成患者屬於末期。

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

蘋果（Apple）最新的iPhone 17系列手機，將於2025年9月12日開放預購，並於9月19日正式發售。為了省荷包，不少果粉會考慮出國購買，《科技玩家》整理了台日美韓泰5國售價，讓大家能一目了然，知道去哪買新機才最划算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。