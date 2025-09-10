兒少性剝削被害人服務應擴及家庭 專家：應納入兒少保護案件處理

快訊

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
展翅協會副理事長李麗芬表示，依兒少權法第49條規定，所有兒少都被視為保護對象，實務上處理發生於家庭內的家暴工作，與兒少性剝削業務，會有不同服務內容及方式，但兒少無疑都應是兒少保護個案的一環。記者林琮恩／攝影
現行兒少性剝削被害人服務，被歸類與性侵害及家暴案件一併處理，而非納為兒少保護案件。第一線社工人員指出，兒少性剝削被害人通常雖是遭遇家庭外人士剝削，但卻會因家人不理解，導致家庭關係分裂，需要親職修復。學者建議，這類個案應被列為兒少保護案件處理，才能結構性探討兒少為何遭遇憾事。

台灣展翅協會處長陳怡瑾說，兒少性剝削個案服務主體，已不只有兒少本身，而是擴及家庭，進入數位時代，許多兒少在網路上遭人誘騙，家長知悉相關情況後，通常第一時間要求沒收手機，但兒少生活模式難以離開3C，容易因此引發衝突；此外，也有不少家長責怪孩子行為，導致兒少自認做錯事才會導致性影像被流傳，陷入自責內疚情境。

陳怡瑾表示，兒少性剝削案件被害人服務，除兒少本人以外，也應該把家長納入工作對象，調整服務語言，告訴家長兒少經歷誘拐，並非因為「做錯事」，也不必關注兒少是否為自願上傳影片或照片；社工同事常告訴兒少性剝削個案家長，就像家中遭小偷，要被責怪的是小偷而非自己沒把東西收好，兒少性剝削事件發生，不該責怪兒少，應追究加害人責任。

整合兒少及家人的服務模式，更接近兒少保護個案，而非性侵害被害人服務方式。東吳大學社工系主任廖美蓮表示，衛福部保護司目前共分四科，目前兒少性剝削個案被歸類於處理性侵害業務的第三科，而非兒少業務的第四科，第一科是負責預防宣導，第二科則負責成人保護案件，包括親密關係暴力、子女對父母施暴等案件。因應中央業務劃分，連帶讓不少地方政府家防中心比照分類。

廖美蓮建議，應將兒少性剝削個案回歸兒少保護案件處理，因為兒少為未成年，本就應依兒少權法提供服務，且比照兒少個案服務，才能看到兒少被壓迫的結構性問題；在兒少性剝削條例修法時，民團及學者也大力倡議，「應把兒少性剝削被害人拉回兒童保護列車」，當時官方及立委均表示支持，不過，要改變政府行政架構是大工程，還需努力。

衛福部前次長、展翅協會副理事長李麗芬表示，依兒少權法第49條規定，所有兒少都被視為保護對象，實務上處理發生於家庭內的家暴工作，與兒少性剝削業務，會有不同服務內容及方式，但兒少無疑都應是兒少保護個案的一環，且兒少性剝削條例中，已有條文授權，相關福利事項，回歸兒少圈法規定，社政體系講求專精，但只要有利兒少的資源，不同體系間都可彼此運用。

