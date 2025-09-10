快訊

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

不缺電？高雄興達電廠爆炸 議員爆已除役大林電廠五號機急啟動發電

召集藍白15縣市首長為地方財源請命 盧秀燕喊話中央「放下屠刀」

盼平等保障高齡權益 NPO領袖共提7大政策建言

中央社／ 台北10日電

中華民國老人福利推動聯盟召集全台60名NPO領袖共同討論，今天提出「立法保障反老歧視」等7大關鍵政策建言，盼以平等觀點保障高齡權益，取消就業與教育等年齡上限。

老盟秘書長張淑卿今天在「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」記者會說明，7大建言包含，第1、國家應有綜合性承諾、健全法律與政策框架，成立行政院層級超高齡辦公室，以平等觀點的高齡權益保障法；及以發展觀點為主、照顧支持為輔的多年期高齡整合性國家級計畫。

第2為賦能高齡者，重新想像老化。張淑卿說明，應全面檢修各類法案、立法禁止年齡歧視與廢除年齡限制、建立反歧視專法與救濟管道。此外應跨部會整會建立「反年齡歧視框架」，幫助高齡者規劃自己人生，強化健康自主與終身學習規劃。

第3，促進高齡者社會參與及經濟賦權。張淑卿指出，應廢除或修改就業領域的年齡上限規範，並盡速推動「高齡就業保險」、推動技能再培訓與職務再設計，增加雇主聘僱誘因，增加高齡者再就業機會。志工保險也應取消年齡上限，改採風險與能力評估。

第4為打造高齡友善環境，保障長者健康人權。張淑卿說，應支持高齡住宅、友善社區或世代共融社區，透過民間力量助獨居長者檢視及改善居家安全、推廣預防性輔具。建議公共設施融入全齡通用設計概念，及提供需求反應式交通服務和功能性高齡駕駛檢測。

張淑卿說，第5為縮小數位落差、防詐又防暴；應減少高齡者在科技方面的認知落差、提供高齡者數位學習與技能再培訓，並納入防詐騙與防暴意識及教育。第6則建議提供以長者為中心的整合醫療與照護，主動將75歲以上高風險群納入全人個管服務體系，串聯醫療與長照資源，並提升高齡者健康自主管理意識。

第7為建立社區安全獨居支持網絡系統。張淑卿說明，應加強全民獨居安排教育；各級政府則應加強氣候變遷下因應的高齡對應服務，並整合社區照護據點資源、推動偏鄉在宅醫療；據點經費補助也應應依品質、服務人數進行分級，建立社區互助，在地陪伴與預警系統。

老盟表示，台灣正面臨人口快速高齡化的挑戰，但同時也迎來「健康紅利」與「銀色經濟」契機，盼實踐聯合國「健康老化10年」願景，讓每個人都能活得長壽、健康且有尊嚴。

獨居 高齡者

延伸閱讀

老盟與60位NPO領袖籲七大主張、反老歧視居冠

台灣超高齡元年NPO高峰記者會 發表銀髮福利政策方向建議

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

台中百歲嬤獨居跌倒見警淚訴「4個孩子通通死了」 社會局查證真相曝光

相關新聞

半個台灣下雨了！13縣市大雨特報 防雷擊、強陣風、積水

中央氣象署下午15時20分針對13縣市發布大雨特報，恐一路下到晚上。

兒少性剝削被害人服務應擴及家庭 專家：應納入兒少保護案件處理

現行兒少性剝削被害人服務，被歸類與性侵害及家暴案件一併處理，而非納為兒少保護案件。第一線社工人員指出，兒少性剝削被害人通...

尿出蛋白尿卻不管 65歲婦一年後竟「肺出血」險喪命

高血壓患者在健檢中發現「蛋白尿」時，若沒有其他不適，多數人可能不以為意，但這樣的忽視卻可能引發嚴重後果。萬芳醫院腎臟內科醫師劉崇德分享，一名65歲女性在健檢時驗出蛋白尿，因沒有任何身體不適，並未積極就醫，直到隔年再度檢查時，已出現明顯腎功能異常，最終確診為自體免疫疾病「抗嗜中性白血球細胞質抗體相關血管炎」（簡稱AAV），期間還一度併發肺出血與呼吸衰竭，陷入命危。

高麗菜內葉要不要洗？營養師提醒這步若錯了 「維生素C」全流光

高麗菜看似乾淨，內層葉到底要不要洗，每個人都有不同的看法。對此，營養師陳珮淳指出，是否清洗的關鍵在於吃法，外層葉農藥、灰塵多，一定要洗；內層雖然相對乾淨，但若是用來涼拌、做沙拉等生食用途，仍建議快速沖洗、瀝乾後再料理，才能吃得安心又保留營養。

以為只是小感冒？咳嗽可能暗藏肺癌警訊 七成患者確診已末期

咳嗽以為只是小感冒？醫師提醒，這可能是肺癌的警訊！根據衛福部統計，肺癌已連續多年高居國人癌症死因第一，其中「肺腺癌」占最大宗，因為早期症狀不明顯，常常被誤認為小感冒，等到確診時，已有超過七成患者屬於末期。

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

蘋果（Apple）最新的iPhone 17系列手機，將於2025年9月12日開放預購，並於9月19日正式發售。為了省荷包，不少果粉會考慮出國購買，《科技玩家》整理了台日美韓泰5國售價，讓大家能一目了然，知道去哪買新機才最划算。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。