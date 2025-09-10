盼平等保障高齡權益 NPO領袖共提7大政策建言

中華民國老人福利推動聯盟召集全台60名NPO領袖共同討論，今天提出「立法保障反老歧視」等7大關鍵政策建言，盼以平等觀點保障高齡權益，取消就業與教育等年齡上限。

老盟秘書長張淑卿今天在「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」記者會說明，7大建言包含，第1、國家應有綜合性承諾、健全法律與政策框架，成立行政院層級超高齡辦公室，以平等觀點的高齡權益保障法；及以發展觀點為主、照顧支持為輔的多年期高齡整合性國家級計畫。

第2為賦能高齡者，重新想像老化。張淑卿說明，應全面檢修各類法案、立法禁止年齡歧視與廢除年齡限制、建立反歧視專法與救濟管道。此外應跨部會整會建立「反年齡歧視框架」，幫助高齡者規劃自己人生，強化健康自主與終身學習規劃。

第3，促進高齡者社會參與及經濟賦權。張淑卿指出，應廢除或修改就業領域的年齡上限規範，並盡速推動「高齡就業保險」、推動技能再培訓與職務再設計，增加雇主聘僱誘因，增加高齡者再就業機會。志工保險也應取消年齡上限，改採風險與能力評估。

第4為打造高齡友善環境，保障長者健康人權。張淑卿說，應支持高齡住宅、友善社區或世代共融社區，透過民間力量助獨居長者檢視及改善居家安全、推廣預防性輔具。建議公共設施融入全齡通用設計概念，及提供需求反應式交通服務和功能性高齡駕駛檢測。

張淑卿說，第5為縮小數位落差、防詐又防暴；應減少高齡者在科技方面的認知落差、提供高齡者數位學習與技能再培訓，並納入防詐騙與防暴意識及教育。第6則建議提供以長者為中心的整合醫療與照護，主動將75歲以上高風險群納入全人個管服務體系，串聯醫療與長照資源，並提升高齡者健康自主管理意識。

第7為建立社區安全獨居支持網絡系統。張淑卿說明，應加強全民獨居安排教育；各級政府則應加強氣候變遷下因應的高齡對應服務，並整合社區照護據點資源、推動偏鄉在宅醫療；據點經費補助也應應依品質、服務人數進行分級，建立社區互助，在地陪伴與預警系統。

老盟表示，台灣正面臨人口快速高齡化的挑戰，但同時也迎來「健康紅利」與「銀色經濟」契機，盼實踐聯合國「健康老化10年」願景，讓每個人都能活得長壽、健康且有尊嚴。

