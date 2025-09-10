盼平等保障高齡權益 NPO領袖共提7大政策建言
中華民國老人福利推動聯盟召集全台60名NPO領袖共同討論，今天提出「立法保障反老歧視」等7大關鍵政策建言，盼以平等觀點保障高齡權益，取消就業與教育等年齡上限。
老盟秘書長張淑卿今天在「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」記者會說明，7大建言包含，第1、國家應有綜合性承諾、健全法律與政策框架，成立行政院層級超高齡辦公室，以平等觀點的高齡權益保障法；及以發展觀點為主、照顧支持為輔的多年期高齡整合性國家級計畫。
第2為賦能高齡者，重新想像老化。張淑卿說明，應全面檢修各類法案、立法禁止年齡歧視與廢除年齡限制、建立反歧視專法與救濟管道。此外應跨部會整會建立「反年齡歧視框架」，幫助高齡者規劃自己人生，強化健康自主與終身學習規劃。
第3，促進高齡者社會參與及經濟賦權。張淑卿指出，應廢除或修改就業領域的年齡上限規範，並盡速推動「高齡就業保險」、推動技能再培訓與職務再設計，增加雇主聘僱誘因，增加高齡者再就業機會。志工保險也應取消年齡上限，改採風險與能力評估。
第4為打造高齡友善環境，保障長者健康人權。張淑卿說，應支持高齡住宅、友善社區或世代共融社區，透過民間力量助獨居長者檢視及改善居家安全、推廣預防性輔具。建議公共設施融入全齡通用設計概念，及提供需求反應式交通服務和功能性高齡駕駛檢測。
張淑卿說，第5為縮小數位落差、防詐又防暴；應減少高齡者在科技方面的認知落差、提供高齡者數位學習與技能再培訓，並納入防詐騙與防暴意識及教育。第6則建議提供以長者為中心的整合醫療與照護，主動將75歲以上高風險群納入全人個管服務體系，串聯醫療與長照資源，並提升高齡者健康自主管理意識。
第7為建立社區安全獨居支持網絡系統。張淑卿說明，應加強全民獨居安排教育；各級政府則應加強氣候變遷下因應的高齡對應服務，並整合社區照護據點資源、推動偏鄉在宅醫療；據點經費補助也應應依品質、服務人數進行分級，建立社區互助，在地陪伴與預警系統。
老盟表示，台灣正面臨人口快速高齡化的挑戰，但同時也迎來「健康紅利」與「銀色經濟」契機，盼實踐聯合國「健康老化10年」願景，讓每個人都能活得長壽、健康且有尊嚴。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言