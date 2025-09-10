今年將破4千件⋯兒少性剝削案件攀升 學者籲「相對人正名加害人」

「兒少性剝削防制條例」今年立法30周年，兒少性剝削樣態從雛妓演變為性影像剝削，衛福部保護司推估，截至今年底，兒少性剝削通報案件數將突破4千件。因成人家暴案件中，彼此家暴、互為「相對人」案件屢見不鮮，近年兒少保護相關表單中，常把加害的成人，稱「相對人」，學者呼籲，應正名為「加害人」，明確課予加害人責任。

展翅協會今天舉辦「2025兒少性剝削國際研討會」，東吳大學社工系主任廖美蓮指出，數位性影像已嚴重侵犯兒少人權，歐洲理事會2010年實施的「蘭薩羅特公約」已明確點出，無論兒少是否為自願拍攝或販售影像，都該被視為「被害人」，立場相當堅定，但國內目前仍有部分工作者，會討論兒少是否為自願，把問題個人化，認為是兒少行為導致被害，而非系統性檢視兒少性剝削議題。

目前國內部分社政表單及文件，仍稱兒少性剝削加害人為「相對人」。廖美蓮說，這是早年成人保護處理親密關係時，因應雙方互相施暴、互相提告而衍生的名詞，後來被誤認為對加害人的「中性稱呼」，但相對人說法，會導致兒少誤認自己也是導致案件發生的原因，且有淡化加害者應負刑事責任的嫌疑，呼籲應將成年相對人回歸加害者稱呼，兒少加害者則用行為人或嫌疑人稱呼。

廖美蓮說，使用相對人一詞除省略了責任歸屬，也忽略兒少與實施性剝削者，往往存在權力結構不對等問題，尤其未成年與成年之間，權力關係極度傾斜；處理兒少性剝削案件時，應停止責難兒少被害人的語言，且應看見家庭內的脆弱處境，以及家庭是否有足夠資源可陪伴被害人，求助管道是否有可改善之處。

衛福部保護司副司長郭采榕表示，兒少性剝削防制條例實施第一個10年，通報被害人約500至700人，第二個10年下降至300至500人，第三個10年，截至今年底，預計將累計4千例通報個案，被害樣態也從雛妓、坐檯陪酒、對價性交，演變成以網路世界性影像剝削為主，占比達86%，「我們離雛妓愈來愈遠，但離被害人愈來愈近。」

郭采榕說，因應社會形態變化，兒少性剝削條例修法加嚴，除對犯罪人刑責加重，也課予網路平台業者防堵性影像的責任，並成立性影像處理中心，盼在最短時間下架性影像。衛福部已委託研究，盼瞭解性影像被害人樣態及需求，同時已與廠商簽約，人工智慧（AI）主動巡網系統已進入研發階段，盼透過訓練讓AI成為檢舉人，協助揪出更多潛在兒少性剝削被害者。 東吳大學社工系主任廖美蓮指出，使用相對人一詞除省略了責任歸屬，也忽略兒少與實施性剝削者，往往存在權力結構不對等問題，尤其未成年與成年之間，權力關係極度傾斜。記者林琮恩／攝影

