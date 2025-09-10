北醫大、雙和醫院聚焦綠色醫療 獲國家環保獎

北醫大及雙和醫院（委託北醫大經營）以「低碳校園、綠色醫療」為願景，導入國際認證標準和智慧能源管理系統，長年深耕永續治理，獲第7屆「國家企業環保獎」銀級獎。

台北醫學大學今天發布新聞稿指出，國家企業環保獎由環境部主辦，是國內最高榮譽的環境治理獎項，今年以「邁向淨零轉型，共創永續未來」為主軸，評選內容涵蓋環境政策與管理、能源與資源節用、污染防治、環境參與等。

北醫大體系以「低碳校園、綠色醫療」為願景，全面導入國際認證標準，包括ISO 14001環境管理系統、ISO 50001能源管理系統，以及ISO 14064-1溫室氣體盤查，藉由數據化治理，讓校院各項永續作為更具科學依據。

在能源管理上，北醫大與雙和醫院導入智慧能源管理系統，建置智慧電表，安裝太陽能發電設備與電梯能量回收裝置，同時推動照明LED化與空調分區管理；北醫大近3年累積節電超過130萬度，雙和醫院單年節電突破100萬度。

北醫大提到，在循環經濟方面，北醫大2024年資源回收率達38.61%，並推動實驗室廢塑膠回收計畫，每年再製約3600公斤校內用品；雙和醫院則建構醫療廢棄物循環示範場域，年回收8000公斤，減碳27.2公噸，節省288萬元清運成本；同時也導入雨水再利用與廢水回收措施，有效提升用水效率並強化氣候韌性。

另外，北醫大將「生活轉型」與「人才培育」納入淨零行動核心，校園推行「減碳存摺」，鼓勵師生以大眾運輸與YouBike取代汽機車通勤，學校餐廳推廣低碳飲食與環保餐具租借；雙和醫院則導入電子病歷、無紙化掛號與行動支付，不僅提升醫療效率，更大幅減少紙張浪費。

北醫大表示，此次獲獎展現學校和醫院長期推動永續創新與淨零轉型的決心，未來將持續深化「教育×醫療×永續」三軸整合，提升治理韌性與社會影響力，邁向2050淨零排放目標。

商品推薦