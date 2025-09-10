影／製作團隊拍攝全國368鄉鎮市區觀光影片 無償授權苗栗使用

快訊

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」完成苗栗縣18鄉鎮市旅遊及人文風情影片的雙語版拍攝工作，上午在縣府舉行授權儀式。記者胡蓬生／攝影
必紅演藝總裁林暉帶領團隊製作的國際雙語節目「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」已完成苗栗縣18鄉鎮市觀光旅遊及人文風情影片的中英文版拍攝及播出，並將影片授權給縣府及各鄉鎮市使用，盼全面展現苗栗自然景觀、人文風貌與特色產業，透過國際化視角，將台灣的美好的推向世界舞台。

縣府上午舉辦授權儀式並頒發必紅演藝感謝狀，必紅此次到苗栗拍攝是由三義前鄉長、縣政顧問徐文達引介，副縣長邱俐俐及多位鄉鎮市長、議員也到場，會場展示各鄉鎮市深具特色且多元豐富的農特產品。

文化觀光局長林彥甫推崇林暉博士早年將商品條碼引入台灣，如今又發願拍攝全國368個鄉鎮市區的迷人風情，且堅持製作中、英雙語版，無償授權縣府及各鄉鎮市使用，行銷台灣不餘遺力，讓人感動。這些影像紀錄如同橋樑，透過影片行銷，不僅能提升民眾對苗栗的認識，有助吸引國內外旅客來訪，帶動苗栗觀光產業鏈的發展，創造住宿、餐飲、伴手禮及在地產業的經濟效益，成為地方經濟的強大助力。

會中播放「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」10分鐘精華影片，並完成影片授權同意的簽署儀式，林暉致贈各鄉鎮市影片SD卡，授權縣府及18鄉鎮市於文化、教育、觀光推廣等領域公開使用，希望讓影片成為地方長效推廣的一項資源。

林暉表示，他是宜蘭人，宜蘭也是率先完成拍攝的縣市，去年陸續在不同有線電視頻道播出；每個鄉鎮市影片長達1小時，拍攝費約100萬元，他將陸續完成全國368個鄉鎮市區的拍攝工作，預計要斥資3億多元，完成他的心願，並將台灣之美透過英文版行銷到國際。

林暉指出，過去有許多外籍人士把台灣Taiwan誤成泰國Thailand，這是很嚴重的事，希望我們的企業家在國際推廣業務時能加強行銷台灣。

林暉在會中並宣布兩項延伸計畫，將辦理英文演講比賽，鼓勵縣民以英文介紹家鄉，培養國際視野，另外導覽義工計畫盼提供外國旅客英文導覽服務，希望「Linking 368 Taiwan」由影像延伸至交流，讓旅客不僅看見苗栗，更能「走進苗栗」。

邱俐俐表示，影片完整呈現苗栗18鄉鎮自然、人文與產業特色，將成為推廣在地觀光的重要資源，縣府將廣泛運用於官網、國際旅展及各式觀光推廣，感謝林博士及團隊對苗栗的用心與支持，縣府將持續攜手各界，共同推動苗栗走向國際。

必紅演藝總裁林暉的團隊製作國際雙語節目「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」，完成苗栗縣18鄉鎮市旅遊及人文風情影片的中英文版拍攝及播出。記者胡蓬生／攝影
文化觀光局長林彥甫推崇林暉早年將商品條碼引入台灣，如今又發願拍攝全國368個鄉鎮市區的迷人風情，製作中英雙語版無償授權縣府及各鄉鎮市使用，為行銷台灣不餘遺力。記者胡蓬生／攝影
必紅演藝總裁林暉的團隊製作國際雙語節目「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」，完成苗栗縣18鄉鎮市旅遊及人文風情影片的中英文雙語版的拍攝及播出。記者胡蓬生／攝影
必紅演藝團隊製作的國際雙語節目「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」完成苗栗縣18鄉鎮市旅遊及人文風情影片的中英文版拍攝、播出，上午並在授權儀式播放精華片段。記者胡蓬生／攝影
必紅演藝團隊製作的國際雙語節目「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」完成苗栗縣18鄉鎮市旅遊及人文風情影片的中英文版拍攝、播出，上午並在授權儀式播放精華片段。記者胡蓬生／攝影
必紅演藝總裁林暉帶領團隊製作的國際雙語節目「Linking 368 Taiwan 恁去台灣」已完成苗栗縣18鄉鎮市觀光旅遊及人文風情影片的中英文版拍攝及播出，上午辦理授權儀式，將影片無償授權給縣府及各鄉鎮市使用。記者胡蓬生／攝影
