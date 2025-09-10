快訊

金廈4日遊僅1千元？低價旅遊團爆強迫消費 觀光署出手了

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
有金門長者參加廈門低價旅遊團，沒想到在行程中遭強迫消費，圖為民眾搭乘小三通。記者蔡家蓁／攝影
有金門長者參加廈門低價旅遊團，沒想到在行程中遭強迫消費，圖為民眾搭乘小三通。記者蔡家蓁／攝影

旅遊糾紛頻傳，有金門民眾參加廈門低價旅遊團，卻被強迫消費。交通部觀光署表示，已接獲檢舉正在調查中，包含招攬者是否具備合法旅行社執照、是否有強迫消費的情況，若非旅行業者違法經營旅行業務屬實，最高可罰200萬元，強迫旅客進入或留置購物電最高可開罰5萬元。

有金門民眾在臉書控訴，家中長輩被邀請參加廈門低價旅遊團，出發前聲稱每位費用僅收1000元，就可以去大陸玩4天，未料行程中被強迫肖法，最後一天甚至被關在特產店，父親被迫花6萬多元買乳膠床墊跟被子。

民眾指出，金門當地有人專門針對65歲以上長者參加低價旅遊團，尤其鎖定獨居長者，看準子女不在身邊較易受騙，並宣稱只要1000元就可參加。

對此，觀光署表示，本案已接獲民眾檢舉並錄案掉將，若有非法經營旅行業務的情況，將依法裁處。非法業者違法經營旅行業務，可依發展觀光條例第55條第4項規定，得處10萬元以上、200萬元以下罰鍰，並勒令歇業。

觀光署指出，合法旅行業者辦理業務，需依旅行業管理規則第62條第10款規定，不得安排旅客購買貨價與品質不相當的物品，或強迫旅客進入或留置購物店購物，違者可依發展觀光條例第55條第3項規定，處1萬元以上、5萬元以下罰鍰。

觀光署呼籲，民眾報名旅遊行程時，應慎選合法旅行業者辦理的團體或個別旅遊業務，合法旅行業資訊可洽觀光署行政資訊網查詢。

廈門 金門 觀光署

