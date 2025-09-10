雨區擴大！12縣市「大雨特報」 恐一路下到晚上

高血壓患者在健檢中發現「蛋白尿」時，若沒有其他不適，多數人可能不以為意，但這樣的忽視卻可能引發嚴重後果。萬芳醫院腎臟內科醫師劉崇德分享，一名65歲女性在健檢時驗出蛋白尿，因沒有任何身體不適，並未積極就醫，直到隔年再度檢查時，已出現明顯腎功能異常，最終確診為自體免疫疾病「抗嗜中性白血球細胞質抗體相關血管炎」（簡稱AAV），期間還一度併發肺出血與呼吸衰竭，陷入命危。

2025-09-10 15:20