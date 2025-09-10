豬肉價回不去？全台拍賣頭數大減 市場預估這時間還有一波高峰

全台拍賣豬隻最多的雲林肉品市場在中元節後休市4天，今恢復肉豬拍賣，截至上午平均每公斤106.5元，仍維持高檔，肉品市場總經理黃加安表示，仔豬育成率不佳，加上今年氣候不穩定，至今氣候仍炎熱，影響豬隻換肉率，雲林今年至今拍賣頭數較去年同期減少近20萬頭豬，豬肉價格持續維持高檔，預估中秋節需求大，價格仍有一波高峰。

往年雲林肉品市場在中元節休市三天後開市，拍賣頭數約有2400頭，今年配合農業部政策加休一天，今拍賣頭數卻僅2205頭，價格每公斤約106.5元，僅較中元節前一日109.91元略降，降幅不大，黃加安表示，市場供不應求狀況持續，推出中秋節前烤肉需求增，價格仍有高峰，最快要到中秋節後才有回檔空間。

2020年全台年拍賣豬隻逾694萬隻豬，其後逐年減少，去年全台拍賣豬隻僅剩622萬多隻，今年一至八月全台拍賣頭數396萬多隻，相較去年同期已減少19萬4千多頭，黃加安表示，應與近年仔豬下痢嚴重、育成率低，仔豬價格高漲、飼養成本低，加上極端氣候影響，導致疫病多，豬隻換肉率受到影響等因素相關。

黃加安表示，全台肉品市場休市4天，今日恢復拍賣價格仍高檔，緊接著就是中秋節，民眾烤肉需求大，預估中秋節前豬肉拍賣價格可能又有一波高峰，中秋後價格才有望回穩。

豬農蔡德福表示，近年氣候不穩定造成豬隻疫病多、育成率差，且品種汰換慢、部分豬隻近親繁殖未改善，所以供應頭數不如以往，過去豬農一頭豬養7個月達110公斤就上市拍賣，現在飼養成本高、豬價好，農民多養到8個月120公斤才上市，因此近年豬肉供應持續吃緊，他以自身飼養50年經驗推估，恐怕到年底豬價都難以回穩。 全台拍賣豬隻最多的雲林肉品市場在中元節後休市4天，今恢復肉豬拍賣，截至上午平均每公斤106.5元，仍維持高檔。記者陳雅玲／攝影 全台拍賣豬隻最多的雲林肉品市場在中元節後休市4天，今恢復肉豬拍賣，截至上午平均每公斤106.5元，仍維持高檔。記者陳雅玲／攝影 全台拍賣豬隻最多的雲林肉品市場在中元節後休市4天，今恢復肉豬拍賣，截至上午平均每公斤106.5元，仍維持高檔。記者陳雅玲／攝影

