尿出蛋白尿卻不管 65歲婦一年後竟「肺出血」險喪命

高血壓患者在健檢中發現「蛋白尿」時，若沒有其他不適，多數人可能不以為意，但這樣的忽視卻可能引發嚴重後果。萬芳醫院腎臟內科醫師劉崇德分享，一名65歲女性在健檢時驗出蛋白尿，因沒有任何身體不適，並未積極就醫，直到隔年再度檢查時，已出現明顯腎功能異常，最終確診為自體免疫疾病「抗嗜中性白血球細胞質抗體相關血管炎」（簡稱AAV），期間還一度併發肺出血與呼吸衰竭，陷入命危。

劉崇德在醫院網站指出，該名婦人本身患有高血壓，平時規律服藥、追蹤控制良好，並無糖尿病病史，首次健檢時僅發現蛋白尿，因沒有症狀而未多做處理，直到一年後再度抽血，顯示腎絲球過濾率已降至每分鐘15毫升以下，尿蛋白高達每日2.6克，進一步確診為AAV。

女子在確診後立刻接受免疫抑制治療，但兩周後病情急轉直下，不僅出現肺部出血，還併發呼吸衰竭，被緊急送入加護病房插管搶救，同時進行洗腎與血漿置換療法，所幸經三周治療後病況穩定，成功轉出加護病房，一個月後順利出院。不過，因病程嚴重影響身體機能，患者目前仍需仰賴輪椅代步，並長期服藥與定期追蹤。

AAV是一種少見但致命的自體免疫疾病，病人體內會產生特定抗體攻擊小血管壁，造成發炎與壞死。劉崇德說明，AAV最常波及腎臟與肺部，腎臟受損會導致腎衰竭，嚴重者恐終身洗腎；肺部血管破壞則可能引發肺出血與呼吸衰竭，對生命構成重大威脅。

劉崇德解釋，AAV可細分為三種類型，包括顯微多發性血管炎、肉芽腫性多發性血管炎，以及嗜酸性肉芽腫伴隨多發性血管炎。這些疾病初期症狀相當不明顯，多半表現為疲倦、發燒、體重減輕等，容易被誤認為一般感冒或老化現象。蛋白尿常是最早出現的異常警訊，也是臨床上較容易透過尿液檢查發現的指標。

臨床觀察顯示，AAV可能與病毒感染或疫苗接種後免疫系統被激活有關。劉崇德分享，過去一年可能只遇到一、兩位AAV患者，近年來卻有明顯增加，現在一、兩個月就會遇到新病例，而65歲以上長者尤其是高風險族群。

