高麗菜內葉要不要洗？營養師提醒這步若錯了 「維生素C」全流光
高麗菜看似乾淨，內層葉到底要不要洗，每個人都有不同的看法。對此，營養師陳珮淳指出，是否清洗的關鍵在於吃法，外層葉農藥、灰塵多，一定要洗，內層雖然相對乾淨，但若是用來涼拌、做沙拉等生食用途，仍建議快速沖洗、瀝乾後再料理，才能吃得安心又保留營養。
陳珮淳在臉書發文指出，有農民認為，高麗菜的內葉被層層包緊，不容易碰到灰塵和農藥，通常都很乾淨，其實不需要特別再洗，但一般消費者為了安心，可能會再仔細清洗。陳珮淳指出，洗菜不只是外觀問題，更與食安及營養保存息息相關，若直接下鍋煮，可能需透過長時間加熱來確保殺菌，卻也讓水溶性的維生素C大量流失；相反地，簡單沖水、縮短烹調時間，反而能兼顧健康與營養。
陳珮淳也補充，高麗菜可說是便宜又超營養的國民蔬菜，一碗高麗菜絲的維生素C含量甚至超越一顆小橘子，還含有豐富膳食纖維、植化素、葉酸、鉀與維生素K，建議民眾可透過快炒搭橄欖油、涼拌加檸檬、搭配紅蘿蔔或堅果芝麻，甚至將高麗菜煮湯一起喝下肚，全面攝取高麗菜的多重營養價值。
此外，高麗菜的結構從外到內包括外葉、內葉（球莖葉）、中心葉和菜芯，很多人嫌硬、口感差，會把最外層的葉子和菜芯丟掉，但專家指出這兩個部位營養豐富，最外面的三片葉子含高達80％維生素A，以及大量的維生素C、胡蘿蔔素、鈣和鎂，菜芯中含有約3％～4％的鉀與磷，如果扔掉菜芯和外層葉子，等於丟掉很多營養。
