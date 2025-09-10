快訊

尼泊爾年輕人怒吼中！反對社群禁令，抗爭逼總理下台

別驚慌！電信三雄10日下午4時 進行災防訊息測試

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

聽新聞
0:00 / 0:00

午後雷陣雨來了 2縣市「大雨特報」注意雷擊強風

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片
午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布大雨特報。本報資料照片

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台中市山區、嘉義縣山區大雨特報，今天台中及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今、明兩天各地及澎湖為多雲到晴，金門、馬祖有局部短暫陣雨，今天午後各地有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有零星大雨發生的機率，明天午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

大雨特報

延伸閱讀

將有颱風生成？未來1周酷熱午後雷陣雨 氣象署曝這天起熱帶系統發展

今高溫酷熱「大台北、南高屏」飆36度 午後雷陣雨注意劇烈天氣

首波鋒面何時到 天氣風險：此時有機會

雨區擴大！11縣市大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

游泳翁、梅花鹿之死…遊蕩犬攻擊頻傳 民團籲農業部檢討、源頭強化管理

上月底，一頭梅花鹿遭數隻遊蕩犬圍攻的影片在網路上流傳，梅花鹿遭撕咬、哀鳴的畫面怵目驚心。高雄市馬頭山自然人文協會、立委張...

柚子不只解膩還會抓膽固醇！營養師提醒別猛吃 揭隱藏熱量陷阱

中秋節將至，除了烤肉、月餅，柚子也是應景必備水果。營養師高敏敏提醒，雖然柚子清爽解膩、營養價值高，但千萬別因為它清爽就大口猛吃，以免攝取超額熱量。

南韓15機場勞工19日起擬大罷工 網路一片哀嚎、求對策

台灣人不只喜歡去日本旅遊，也愈來愈多人到韓國旅行、吃美食甚至追星。南韓媒體報導南韓「全國機場勞工聯合會」宣布，本月19日...

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

蘋果（Apple）最新的iPhone 17系列手機，將於2025年9月12日開放預購，並於9月19日正式發售。為了省荷包，不少果粉會考慮出國購買，《科技玩家》整理了台日美韓泰5國售價，讓大家能一目了然，知道去哪買新機才最划算。

風災吹出光電回收處理困境 環團籲調高回收費率、建立處理機制

7月初丹娜絲風災後，嘉義、台南多個光電場嚴重受損，造成13.5萬片，約2800公噸光電板毀損，大量廢光電板造成清除回收量...

午後雷陣雨來了 2縣市「大雨特報」注意雷擊強風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台中市山區、嘉義縣山區大雨特報，今天台中及嘉義山區有局部大雨發生的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。