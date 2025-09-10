午後雷陣雨來了 2縣市「大雨特報」注意雷擊強風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台中市山區、嘉義縣山區大雨特報，今天台中及嘉義山區有局部大雨發生的機率，注意雷擊及強陣風。

今、明兩天各地及澎湖為多雲到晴，金門、馬祖有局部短暫陣雨，今天午後各地有局部短暫雷陣雨，中南部山區並有零星大雨發生的機率，明天午後西半部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。

