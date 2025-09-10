老盟與60位NPO領袖籲七大主張、反老歧視居冠

中華民國老人福利推動聯盟（老盟）於9月9日至10日舉辦「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」，號召全台超過60位NPO領袖齊聚一堂，共同呼應聯合國「健康老化十年」行動計畫，凝聚共識並提出七大主張，其中首要訴求為「反老歧視，立法保障！」，並獲立法院各黨團響應。老盟直言，人口高齡化不可怕，怕的是社會與政策落後。

「2025台灣超高齡元年NPO高峰會」以「接軌國際 健康老化十年行動 倡議儀式」為主軸，展現台灣與國際接軌的決心，9日先舉辦高峰討論會，並達成多項共識，於10日舉辦記者會對外公佈。多位立法委員與藍綠白各黨團代表皆出席，包括台灣民眾黨立法委員黃國昌，以及衛生環境委員會立法委員王正旭、林月琴、王育敏及陳菁徽等，共同展現跨黨派對高齡議題的重視。

衛福部社家署代理署長周道君指出，現行65歲退休年齡的設定應是源於抗戰時期公務員退休制度，當時的國人平均壽命約為65歲，與現今的社會經濟環境差異巨大，承諾不論立法進度快慢，多數行政部門能執行的措施都不會逃避。

台灣民眾黨主席黃國昌批評，政府沒有意識到現有政策已經大幅脫節，相較於日韓已重新設計高齡者就業制度，台灣思維仍舊落後。政府應有前瞻性的立法與制度支持，盤點法規破除高齡歧視。同時，他也強調長照體系財務不穩，應將推動長照保險列為當務之急，以因應高齡化的挑戰。

老盟與60位領袖齊聲 高齡政策要行動

「政府應成立行政院等級超高齡辦公室，提高位階整體規劃高齡政策。」老盟秘書長張淑卿發表高峰會最後七大建言共識，強調台灣進入超高齡社會，但目前關於高齡政策缺乏綜合性規劃，疾呼政府應成立超高齡辦公室、舉辦超高齡國是論壇刻不容緩，更呼籲取消志工年齡限制，「90歲可以當總統，卻不能當志工，目前志工保險只到70歲。」高齡者的志工權被剝奪，要求政府應重視高齡志工權益。

老盟與NPO領袖從台灣高齡化的現況出發，透過「世界咖啡館共識工作坊」方式，集體討論並投票選出七大關鍵政策建言，完整內容如下：

一、國家應有綜合性承諾 健全法律與政策框架 政府應成立行政院等級超高齡辦公室，提高位階整體規劃高齡政策，舉辦超高齡國是論壇，聽取民間及各界意見，以平等觀點建立高齡權益保障法。應以發展觀點為主、照顧支持為輔的多年期高齡整合性國家級計畫，定期跟全民公告高齡相關計畫。 二、 賦能高齡者 重新想像老化 要實現反年齡歧視，應全面檢修並立法禁止相關限制，建立反歧視專法與救濟管道，並在就業與教育等領域取消年齡上限。同時，政府應跨部門合作建立「反年齡歧視框架」，並尊重長者的人生規劃，強化其健康自主與終身學習能力。此外，需消除媒體偏見，規範新聞與廣告，避免將老化描繪為負擔，並推動國家級宣傳，以活力、正向的形象翻轉社會對長者的負面想像。 三、 促進高齡者社會參與及經濟賦權 保障高齡者就業權益方面，應儘速推動《高齡就業保險》以增加雇主聘僱誘因，並取消志工年齡上限。政府可補助高齡者數位學習與再就業技能，推動職務再設計，並創辦職場體驗營隊。此外，可活化產業，建立「銀創社群」與再就業網絡，並鼓勵企業將聘用高齡者納入ESG，以提升勞動參與度。重視健康高齡化之性別落差，推動大學與社區的「混齡課程」，鼓勵高齡者與青年共創。 四、 打造高齡友善環境 保障長者健康人權 物理環境部分，包括支持高齡住宅與友善社區，倡導社區友善居住。政府應支持民間建設老人住宅。公共設施融入全齡通用設計概念，協助獨居長者進行居家安全檢視及改善。提供需求反應式交通服務，保障長者自由移動權。開發適合高齡運具並提供交通轉乘補貼。建立高齡友善評級，導覽資訊提供大字版與語音版。 社會環境部分，包括培養高齡者金融基本理解與行為技能。積極策略防堵高齡者財務剝削及高齡婦女貧窮議題，提供理財學習／信託管理。推廣世代共融活動，降低代間隔閡。建立媒合平台，鼓勵長輩發揮自我才能。活化社區關懷據點，需政府支持與投入資源，建立跨專業團隊，陪伴高齡者就醫或用藥。 五、 縮小數位落差 防詐又防暴 減少高齡者在科技方面的認知落差。補助高齡者數位學習與再就業技能。研發階段納入不同高齡者的需求，例如文字採高對比、大字版、白話說明；提供真人客服與代辦機制；推動數位與實體並行雙軌通道，避免高齡者被排除。防詐騙與防暴意識教育。 六、 提供以長者為中心的整合醫療與照護 建立以人為中心的高齡者醫療照顧整合模式，超過75歲高風險群，政府應主動納入全人個管服務體系，建構資源共享平台。提升高齡者健康自主管理意識，加強長輩主動自我照護的責任。鼓勵年輕、中壯年家庭照顧者投入照服員工作，其照顧經驗應給予年資及照顧能力認證，鼓勵輔具使用並提供職業傷害防護。高齡整合照顧系統強化復能與自立，降低無效醫療與長期照顧的需求。 七、 建立社區安全獨居支持網絡系統 科技智慧工具導入，全民獨居安排教育。加強各級政府針對氣候變遷下因應的高齡對應服務，以提高高齡者適應韌力。社區照護據點資源應整合，據點經費補助應依品質、服務人數進行分級。推動偏鄉在宅醫療。社會處方箋的運用。協助各級政府結合在地公私協力資源網絡，建立社區互助，在地陪伴與預警系統。

跨黨派重視高齡議題

立法委員王育敏呼籲立法破除年齡歧視，已提案修法禁止65歲強迫退休。她強調高齡者在就業、交通、數位生活等各層面，都需要更友善的環境，以打造尊嚴、友善的高齡社會。

立法委員林月琴主張健康照顧全程整合，並應提供照顧者喘息服務。她反對以年齡限制高齡駕駛，建議以公共運輸鼓勵外出，並倡導「社區共生」模式，讓長者與年輕人合作，實現活力老化。

立法委員王正旭強調反老歧視立法，認為長壽非負擔，應改變社會對長者的刻板印象，讓他們持續貢獻。他呼籲健康老化政策在台落地，並建議政府在推動數位政策時，應考量長者的使用便利性。

立法委員陳菁徽提出應提早為高齡化社會做準備，並關注女性勞參率，建議提供彈性育嬰假協助回歸職場，以防高齡貧窮。她同時呼籲數發部提升長者數位能力，並落實社區互助喘息服務，解決長照悲歌。

共創銀耀未來

老盟強調，台灣正面臨人口快速高齡化的挑戰，但同時也迎來「健康紅利」與「銀色經濟」的契機。透過此次NPO高峰會，期待匯聚專家智慧與民間力量，實踐聯合國「健康老化十年」的願景「讓每個人都能活得長壽、健康且有尊嚴」。 老盟秘書長張淑卿發表高峰會最後七大建言共識。圖／老盟提供 衛福部社家署代理署長周道君承諾不論立法進度快慢，多數行政部門能執行的措施都不會逃避。圖／老盟提供

