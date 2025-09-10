僅二成長者打新冠疫苗…醫曝確診風險 10月1日公費9類人開打

10月1日公費新冠疫苗將開打，去年65歲以上長者新冠疫苗接種率僅20.4％，是其他先進國家的一半，且網路上對新冠疫苗有許多錯誤資訊，調查發現近8成民眾擔心副作用。新冠疫情並未消失，疾管署長羅一鈞表示，65歲以上等9類符合資格民眾，可於10月接種，今年準備300萬劑提供給民眾，11月會再開放50歲以上成人施打。

台灣感染症醫學會理事長張峰義指出，今年夏季新冠疫情高峰時，短短10周造成重症1280人，高於10年來最嚴重流感疫情造成的重症人數，台灣65歲以上長者新冠疫苗接種率僅20.4%，英、美、韓等國長者接種率均為台灣的2倍以上。

張峰義說，為了解民眾對新冠預防的認知，同時釐清疫苗猶豫的主要原因，台灣感染症醫學會、台灣感染管制學會、台灣病毒暨疫苗學會以及台灣事實查核中心共同執行「新冠全民認知大調查」，鎖定長者及40歲以上慢性病患者等高風險族群，共完成500分有效樣本。

據調查，新冠疫苗的猶豫族群，即不確定是否會打疫苗和會考慮打疫苗者，僅不到四成民眾對疫情較為擔心，主因是認為「確診後症狀變輕」及「重症比率降低」。

台灣病毒暨疫苗學會理事長盛望徽表示，感染新冠病毒絕不是小感冒，可能引發嚴重肺炎、多重器官衰竭甚至死亡。研究也指出，「感染新冠的死亡風險是流感的2.22倍，相較其他呼吸道病毒，新冠感染長期預後最差。且新冠病毒會破壞全身器官，容易出現後遺症，確診四個月後透過MRI檢測發現，7成患者至少一個器官受損。

盛望徽說，疫苗猶豫族群中，4成對疫苗安全性沒有完全放心，在對疫苗安全性疑慮較高的民眾中，近8成擔心接種後副作用，且又以影響免疫系統、引發自體免疫疾病，或血管相關的心肌炎、心臟衰竭副作用為主，近5成民眾擔心疫苗導致長期後遺症，有4成擔心mRNA疫苗可能改變人體DNA，還有民眾以為打疫苗會影響慢性病控制。

衛福部預防接種受害救濟審議小組召集人邱南昌澄清，研究證實，相較打疫苗引發的心肌炎，感染新冠病毒後罹患心肌炎的風險更高，病程更嚴重，且新冠疫苗不會影響服用中的慢性病藥物，不但可預防重症風險，還可以幫助慢性病控制。

羅一鈞表示，台灣新冠疫苗接種率遠低於一些國家，雖然去年宣導「左流右新」，大約前3個月接種率明顯快速提升，比過去同期增加2倍多，但最後接種率僅約二成，表示國內普遍有八成長輩對於新冠疫苗可能有疑慮、或是接種不夠方便，或覺得沒有必要接種，遠低原本設定4成的目標。

台灣事實查核中心總編輯陳偉婷說，台灣事實查核中心的每周「闢謠TOP10」中都會出現健康類謠言，新冠疫苗接種期間也常出現大量未經證實、缺乏可靠消息來源的錯誤訊息。雖然醫師與政府公告仍是相對可信來源，但網路論壇對民眾影響力不可忽視。她建議大家加入台灣事實查核中心LINE機器人，若有疫苗接種相關問題，可獲解答。

羅一鈞說，10月1日新冠及流感疫苗開打，今年準備300萬劑新冠疫苗，因應全球各地風險評估，讓高風險族群接種策略，針對65歲以上等9類高風險人先施打，11月1日則針對50歲以上民眾提供，其餘民眾需自費。

羅一鈞強調，期待透過中央、地方及學界等跟大家報告迷失及謠言等，希望大家獲得正確資訊，短時間內對於施打對象不會改變政策，但會視國際實證及策略調整。

今年秋冬公費新冠疫苗的施打對象調整為，65歲以上長者、55至64歲原住民、安養、長期照顧（服務）等機構之受照顧者及其所屬工作人員、孕婦、6個月以上高風險對象、醫事及衛生防疫相關人員、幼兒園托育人員、托育機構專業人員及居家托育人員、育有6個月內嬰兒的父母、滿6個月以上至未滿6歲幼兒、50至64歲無高風險成人。

10月1日公費新冠疫苗將開打，不過台灣去年施打新冠疫苗僅20.4％，相對其他先進國家僅一半，疾管署長羅一鈞呼籲，65歲以上等9類符合資格民眾，可於10月開始打，今年已準備300萬劑提供給民眾，11月開始會再針對50歲以上的成人施打。記者翁唯真／攝影

商品推薦