以為只是小感冒？咳嗽可能暗藏肺癌警訊 七成患者確診已末期
咳嗽以為只是小感冒？醫師提醒，這可能是肺癌的警訊！根據衛福部統計，肺癌已連續多年高居國人癌症死因第一，其中「肺腺癌」占最大宗，因為早期症狀不明顯，常常被誤認為小感冒，等到確診時，已有超過七成患者屬於末期。
長安醫院在臉書分享案例指出，香港男星柯煒林就是因為持續咳嗽、吃藥未癒，最後確診為第四期肺腺癌。醫師提醒，許多人將肺癌與抽菸劃上等號，但事實上，即便一根菸都不抽，也可能因空汙、二手菸、油煙或基因突變而罹癌。
醫院進一步說明，若咳嗽持續兩周以上，甚至合併胸痛、背痛、氣喘、聲音沙啞或咳血，就應提高警覺並立即就醫檢查。特別是近年來，40歲以下的年輕族群也出現愈來愈多肺癌案例，顯示疾病已逐漸年輕化。
好消息是，若能早期發現，治癒率將大幅提升。透過「低劑量電腦斷層掃描（LDCT）」，能在症狀出現前偵測出早期肺癌，並降低至少兩成的死亡率。整個檢查過程僅需5分鐘，無須打顯影劑、輻射劑量低，也不用空腹，屬於相對便利的檢查方式。
目前衛福部針對「高風險族群」提供免費篩檢，包括「有肺癌家族史」或「重度吸菸者」，符合任一條件即可每兩年申請一次免費LDCT。
醫院呼籲，別讓「只是咳嗽」成為無法挽回的遺憾，提醒民眾若屬於高風險族群，應盡早安排肺癌篩檢，才能爭取治療的黃金時間。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言