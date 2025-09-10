快訊

以為只是小感冒？咳嗽可能暗藏肺癌警訊 七成患者確診已末期

聯合新聞網／ 綜合報導
咳嗽以為只是小感冒？醫師提醒，這可能是肺癌的警訊！ 示意圖／Ingimage
咳嗽以為只是小感冒？醫師提醒，這可能是肺癌的警訊！根據衛福部統計，肺癌已連續多年高居國人癌症死因第一，其中「肺腺癌」占最大宗，因為早期症狀不明顯，常常被誤認為小感冒，等到確診時，已有超過七成患者屬於末期。

長安醫院在臉書分享案例指出，香港男星柯煒林就是因為持續咳嗽、吃藥未癒，最後確診為第四期肺腺癌。醫師提醒，許多人將肺癌與抽菸劃上等號，但事實上，即便一根菸都不抽，也可能因空汙、二手菸、油煙或基因突變而罹癌。

醫院進一步說明，若咳嗽持續兩周以上，甚至合併胸痛、背痛、氣喘、聲音沙啞或咳血，就應提高警覺並立即就醫檢查。特別是近年來，40歲以下的年輕族群也出現愈來愈多肺癌案例，顯示疾病已逐漸年輕化。

好消息是，若能早期發現，治癒率將大幅提升。透過「低劑量電腦斷層掃描（LDCT）」，能在症狀出現前偵測出早期肺癌，並降低至少兩成的死亡率。整個檢查過程僅需5分鐘，無須打顯影劑、輻射劑量低，也不用空腹，屬於相對便利的檢查方式。

目前衛福部針對「高風險族群」提供免費篩檢，包括「有肺癌家族史」或「重度吸菸者」，符合任一條件即可每兩年申請一次免費LDCT。

醫院呼籲，別讓「只是咳嗽」成為無法挽回的遺憾，提醒民眾若屬於高風險族群，應盡早安排肺癌篩檢，才能爭取治療的黃金時間。

