聯合報／ 記者陳智華／台北即時報導
南韓全國機場勞工聯合會宣布，本月19日起展開罷工行動，包括仁川國際機場、金浦機場等15座機場，一路持續至中秋假期。圖為搭機前往南韓仁川機場旅客等待登機。聯合報系資料照片

台灣人不只喜歡去日本旅遊，也愈來愈多人到韓國旅行、吃美食甚至追星。南韓媒體報導南韓「全國機場勞工聯合會」宣布，本月19日起將展開罷工行動，包括仁川國際機場、金浦機場等15座機場，一路持續至中秋假期，屆時航班運作恐受嚴重影響。此新聞一出，網路一片哀嚎，不少尋求對策，有人老神在在，也有人嚇到退訂飯店。

南韓「朝鮮日報」報導，由仁川國際機場、金浦機場等南韓15座機場勞工組成的全國機場勞工聯合會，昨天在龍山總統府辦公室前舉行記者會，宣布罷工計畫。工會警告，本次罷工預計有超過6成勞工參與，恐影響航班運作，導致航班延誤或取消等情況。

台灣民眾愈來愈愛到南韓觀光，除了首爾、濟州島，釜山也是不少人的心頭好，追星及吃美食之外，春天賞櫻，秋天看楓，冬天也可以去滑雪。韓國觀光公社指出，台灣旅客是韓國的第3大客源國，今年目標160萬台灣旅客赴韓國，將力推海洋觀光、寵物旅遊、婚紗旅行等。根據交通部觀光署統計，去年台灣旅客出遊人次達1684萬9683人次，其中到韓國旅遊者有142萬9398人次。

交通部觀光數統計今年1到5月數據顯示，台灣人出國人次達749萬人，2025上半年日本穩穩坐上台人出國首選，單一目的地就吃下近四成，南韓、越南近年靠文化輸出和高CP值急起直追，南韓排第三名，逾67萬人到南韓旅行。

聽到南韓機場要罷工，每個月都要去跟先生去南韓出差的張小姐指出，幸好她剛從南韓回來了。網友對此討論不少，有人慶幸玩回來了，或之後才要去。也有人說，第一次要去南韓國就遇到罷工，真的很暈倒、完蛋了；也有人說，不想冒險，決定放棄，幸好只訂了飯店，看到消息立馬聯繫業者，很開心業者願意特例全額退款。

有網友老神在在，指出可以先觀察，因為南韓非常重視觀光產業，相信南韓政府會出手協調，也許罷工就取消了，甚至只有一天。建議多留意這幾天新聞，談判有新進度的話會取消罷工；但如果談判結果不樂觀，不想旅程受影響，就要趕快把能免費取消的先退一退。

不少網友呼籲趕快投保旅行不便險，也網友也回應說，宣布罷工前就保險才有用，現在來不及了；而已經投保者，為了自身權益要趕快看一下條約，因為不是什麼都賠。

游泳翁、梅花鹿之死…遊蕩犬攻擊頻傳 民團籲農業部檢討、源頭強化管理

上月底，一頭梅花鹿遭數隻遊蕩犬圍攻的影片在網路上流傳，梅花鹿遭撕咬、哀鳴的畫面怵目驚心。高雄市馬頭山自然人文協會、立委張...

柚子不只解膩還會抓膽固醇！營養師提醒別猛吃 揭隱藏熱量陷阱

中秋節將至，除了烤肉、月餅，柚子也是應景必備水果。營養師高敏敏提醒，雖然柚子清爽解膩、營養價值高，但千萬別因為它清爽就大口猛吃，以免攝取超額熱量。

南韓15機場勞工19日起擬大罷工 網路一片哀嚎、求對策

台灣人不只喜歡去日本旅遊，也愈來愈多人到韓國旅行、吃美食甚至追星。南韓媒體報導南韓「全國機場勞工聯合會」宣布，本月19日...

台灣人冤大頭？iPhone 17出國買划算嗎 1圖看價差、美國省萬元

蘋果（Apple）最新的iPhone 17系列手機，將於2025年9月12日開放預購，並於9月19日正式發售。為了省荷包，不少果粉會考慮出國購買，《科技玩家》整理了台日美韓泰5國售價，讓大家能一目了然，知道去哪買新機才最划算。

風災吹出光電回收處理困境 環團籲調高回收費率、建立處理機制

7月初丹娜絲風災後，嘉義、台南多個光電場嚴重受損，造成13.5萬片，約2800公噸光電板毀損，大量廢光電板造成清除回收量...

午後雷陣雨來了 2縣市「大雨特報」注意雷擊強風

午後對流雲系發展旺盛，易有短延時強降雨，中央氣象署發布台中市山區、嘉義縣山區大雨特報，今天台中及嘉義山區有局部大雨發生的...

