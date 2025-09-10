南韓15機場勞工19日起擬大罷工 網路一片哀嚎、求對策
台灣人不只喜歡去日本旅遊，也愈來愈多人到韓國旅行、吃美食甚至追星。南韓媒體報導南韓「全國機場勞工聯合會」宣布，本月19日起將展開罷工行動，包括仁川國際機場、金浦機場等15座機場，一路持續至中秋假期，屆時航班運作恐受嚴重影響。此新聞一出，網路一片哀嚎，不少尋求對策，有人老神在在，也有人嚇到退訂飯店。
南韓「朝鮮日報」報導，由仁川國際機場、金浦機場等南韓15座機場勞工組成的全國機場勞工聯合會，昨天在龍山總統府辦公室前舉行記者會，宣布罷工計畫。工會警告，本次罷工預計有超過6成勞工參與，恐影響航班運作，導致航班延誤或取消等情況。
台灣民眾愈來愈愛到南韓觀光，除了首爾、濟州島，釜山也是不少人的心頭好，追星及吃美食之外，春天賞櫻，秋天看楓，冬天也可以去滑雪。韓國觀光公社指出，台灣旅客是韓國的第3大客源國，今年目標160萬台灣旅客赴韓國，將力推海洋觀光、寵物旅遊、婚紗旅行等。根據交通部觀光署統計，去年台灣旅客出遊人次達1684萬9683人次，其中到韓國旅遊者有142萬9398人次。
交通部觀光數統計今年1到5月數據顯示，台灣人出國人次達749萬人，2025上半年日本穩穩坐上台人出國首選，單一目的地就吃下近四成，南韓、越南近年靠文化輸出和高CP值急起直追，南韓排第三名，逾67萬人到南韓旅行。
聽到南韓機場要罷工，每個月都要去跟先生去南韓出差的張小姐指出，幸好她剛從南韓回來了。網友對此討論不少，有人慶幸玩回來了，或之後才要去。也有人說，第一次要去南韓國就遇到罷工，真的很暈倒、完蛋了；也有人說，不想冒險，決定放棄，幸好只訂了飯店，看到消息立馬聯繫業者，很開心業者願意特例全額退款。
有網友老神在在，指出可以先觀察，因為南韓非常重視觀光產業，相信南韓政府會出手協調，也許罷工就取消了，甚至只有一天。建議多留意這幾天新聞，談判有新進度的話會取消罷工；但如果談判結果不樂觀，不想旅程受影響，就要趕快把能免費取消的先退一退。
不少網友呼籲趕快投保旅行不便險，也網友也回應說，宣布罷工前就保險才有用，現在來不及了；而已經投保者，為了自身權益要趕快看一下條約，因為不是什麼都賠。
