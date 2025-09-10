南韓15座機場將大罷工恐持續到中秋 我國籍航空：密切關注

南韓「全國機場勞工聯合會」9日宣布，將自9月19日起發動罷工，預計持續到中秋假期，涵蓋仁川、金浦等15座主要機場，屆時航班運作恐受嚴重影響。對此，長榮、華航及台灣虎航均表示，目前航班不受影響，將密切關注相關進程，並採取相應措施。

根據南韓媒體報導，南韓「全國機場勞工聯合會」9日宣布，19日起將展開罷工行動，一路持續至中秋假期，主要訴求補充足夠人力及改善待遇，多數成員隸屬機場子公司，負責機場跑道及航廈的維護保養、消防及電力設備管理工作，屆時恐影響航班運作。

對此，長榮航空表示，將持續密切關注相關進程，並採取相應航班運作措施；華航表示，目前航班一切正常；虎航表示，目前航班不受影響，將持續關注韓國機場動態，並滾動式因應任何航班異常，提醒所有旅客於出發前留意最新航班動態。

星宇航空部分則無飛往韓國航班，因此不受影響。

