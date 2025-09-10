好熱！北市今最熱在內湖…38度以上 這3區也黃色警戒

全台各地多雲時晴，白天偏熱。中央氣象署今天也針對台北市發出高溫警戒，北市災防辦提醒，內湖區今天氣溫高達攝氏38度以上，民眾盡可能避免戶外活動、勞動及運動，並記得多補充水分，慎防熱傷害。

北市災防辦提醒，今天持續高溫炎熱，台北市內湖區今天中午左右已達攝氏38度以上的高溫警戒；另外大安區、文山區、士林區已達攝氏36度以上的黃色警戒。 台北市內湖區今天中午左右已達攝氏38度以上的高溫警戒；另外大安區、文山區、士林區已達攝氏36度以上的黃色警戒。北市災防辦提供

