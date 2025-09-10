腫瘤治療邁向精準導航即時監控 北榮新式複合式血管攝影暨CT創造時代

為因應精準醫療及微創介入治療需求，台北榮總影像診療部引進新式「複合式血管攝影X光機暨電腦斷層掃描儀（簡稱：複合式血管攝影暨CT）」，進行肝癌、腎癌、肺癌、骨癌等腫瘤消融治療，經多年臨床實證，微創腫瘤介入治療兼具安全性與有效性，並能與手術、放射線治療互補，為癌症病人提供更多元且個人化的治療選擇，開創腫瘤治療新時代。

台北榮總影像診療部先進微創介入診療中心主任沈書慧說，血管攝影X光機是利用X光和顯影劑，即時顯示血管內的狀況，幫助醫師以導管或針具進入病灶，進行微創治療。電腦斷層掃描儀則是透過X光從不同角度掃描，重建成清晰的斷層影像，讓醫師能夠精準看到腫瘤及周邊器官的位置和大小。

此複合式系統為結合二者，將「導航系統」和「即時監視器」合一，便於即時切換，可以精確定位腫瘤，確保藥物或治療能正確到達腫瘤，避免傷到重要血管或器官，且不需移動病人到不同檢查室，減少轉送過程風險，讓醫師更精準、更安全的治療腫瘤。

以釔-90放射線栓塞治療肝腫瘤為例，醫師會將帶有放射性的微小球體（Y-90樹脂或玻璃微球）經導管注入供應腫瘤的肝動脈。這些微球會停留在腫瘤的末梢血管內，持續釋放β射線，直接殺死腫瘤細胞，同時盡量保留周圍正常肝臟組織。治療關鍵之一是確認藥物的灌流範圍，確保足夠的放射劑量精準到達腫瘤。

台北榮總影像診療部主治醫師柳建安說，利用「複合式血管攝影暨CT」，醫師可先以血管攝影精準找出腫瘤的供應血管，再立即進行CT掃描，觀察顯影劑實際灌流分布。這樣能確實鎖定腫瘤供血、避免正常肝臟或其他器官受照射損傷，讓治療更安全、效果更好。同時，所有步驟在同一地點一次完成，可大幅縮短治療流程並降低患者搬動的風險。

一名52歲患者，右腎因腎細胞癌而切除，僅存的左腎又出現新的腎細胞癌，且已侵犯腎靜脈。在此情況下，如進行腫瘤冷凍治療，腎靜脈的血流會將低溫帶走，使腫瘤降溫不足，進而影響治療效果。若依標準治療，為控制腫瘤，可能必須切除唯一的左腎，病人立即面臨洗腎的需求。

醫療團隊考量病人年紀尚輕，採取更積極治療策略，利用複合式血管攝影暨CT，先在血管攝影下放置氣球導管即時確認位置，暫時阻斷腎靜脈血流，降低血流對溫度的影響；隨後立即切換到電腦斷層模式，精準導引冷凍探針，讓腫瘤獲得更完整的冷凍破壞，一次完成血管與腫瘤處理，免去病人在不同檢查室轉換的不便性，也避免可能的併發症。

台北榮總影像診療部同時擁有「血管控制」和「冷凍監測」的雙重工具，即時確認，讓醫師能精準處理這類複雜的腎靜脈侵犯病例，達到更好的腫瘤控制。

沈書慧說，隨著精準醫療的發展，病人的治療需求愈來愈多樣，也愈來愈複雜。影像科醫師需要處理的不只是肝癌、腎癌、肺癌的腫瘤消融，還包含複雜的導管置放、血管栓塞、淋巴管攝影，甚至術後即時出血控制等，皆需仰賴複合式設備的高度整合。

台北榮總在癌症介入醫學領域持續引領風潮，為國內奠定重要里程碑。自2011年率先建置全台首座「複合式血管攝影暨CT」設備以來，已累積長達14年的豐富臨床成果。其中包括逾550例的肝臟Y90治療，以及眾多困難複雜腫瘤的成功案例，持續在特殊癌症介入治療上保持領先地位。

沈書慧指出，除了引進最先進的設備，跨專業團隊的緊密合作更是新世代腫瘤治療不可或缺的核心。醫師們不僅熟練操作多種影像導引技術，更能整合經皮與血管內治療，為不同腫瘤的病人訂定最佳治療策略。而能同時操作血管攝影與電腦斷層的專業放射師，更是不可或缺的重要夥伴。全方位的團隊合作將持續引領台灣醫療邁向腫瘤治療的新世代。 為因應精準醫療及微創介入治療需求，台北榮總影像診療部引進新式「複合式血管攝影X光機暨電腦斷層掃描儀（簡稱：複合式血管攝影暨CT）」，進行肝癌、腎癌、肺癌、骨癌等腫瘤消融治療。圖／台北榮總提供

商品推薦