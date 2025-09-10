誠品松菸改裝…作家曝2照片 一票書迷見地板驚呼：敦南店回來了

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
誠品松菸店9月起進行內部改裝，作家發現更像已熄燈的敦南誠品了。 圖／作家「煮雪的人」授權使用
接棒24小時書店的誠品松菸店本（9）月1日至25日進行部分改裝工程，詩人、作家「煮雪的人」在Threads分享近日造訪時，發現昔日「敦南誠品」的木地板及台階都回來了，引起不少網友共鳴，顯示2020年熄燈的敦南誠品，是大家共同的回憶。

「煮雪的人」貼文提到：「松菸誠品近日改裝後，變得更接近2020年熄燈的敦南誠品，回憶都湧上來了。」由他發出的兩張照片中，顯見改裝後的松菸誠品店重現敦南誠品的木地板及台階，讓網友紛紛驚呼：「真的耶！那個木質地板跟高低差和打光都超像」、「誠品的精髓就是踩過木地板會吱吱叫」、「重點是樓梯會震動」、「已經很喜歡松菸誠品，現在更喜歡了，坐在敦南誠品木板階梯上看書的回憶瞬間湧現！」、「看到這一幕怎麼有點感動？」

已於2020年熄燈的敦南誠品。 圖／誠品提供
網友們秒憶「敦南誠品」，認為該書店熄燈無疑是時代的眼淚，不少人感慨：「敦南誠品是永遠的青春啊（哭）」、「難忘半夜的敦南誠品」、「夢回敦南誠品！」

根據誠品官網表示，誠品松菸書店為提供更舒適的閱讀環境，於1日至25日進行店內改裝工程，營業時間也有所變動：門市客訂服務8/21(四)至10/01(三)暫停、APP門市預訂與誠品線上訂單無法選擇配送至松菸書店。且改裝期間，部分區域將無法提供現場找書服務。此外，夜書店的營業時間有3天(8/31、9/7、9/19)異動，將提前至晚間10點打烊。

誠品 松菸 誠品敦南店

