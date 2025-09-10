生不如死！8月新生兒僅8,464人續低 比去年同期少逾3千人
台灣正面臨少子化與人口負成長的雙重挑戰。內政部最新統計顯示，今年8月全台僅有8,464名新生兒，比去年同期大減27.3%，也比上月再降5.3%，出生數持續低迷，僅比5月的8,433人最低紀錄略高。相對之下，同期死亡人數達1萬5,226人，出生不到死亡的一半，台灣已連續56個月「生不如死」，人口則是連續20個月負成長。
內政部指出，截至今年8月底，全台人口總數為2,332萬8,343人，比去年同期減少7萬8,265人，與7月相比再減少 9,593人。其中，新生兒部分為8,464人，折合年粗出生率千分之4.27，比去年同期少了3,179人，也比7月減少475人。
不只出生數偏低，家庭結構也在改變。全台總戶數在8月底突破982萬戶，創歷史新高，但每戶平均僅2.37人，家庭規模持續縮小，單身與小家庭比例明顯增加。
從縣市別來看，人口仍在流動。桃園市8月淨遷入1,281人，居全台之冠；台中、新北也分別吸引人口移入，顯示中部與北部外圍縣市對年輕族群具吸引力；反觀台北市則持續呈現淨流出，首都人口不斷下滑。
婚姻數據同樣值得注意。8月全台僅有5,916對新人結婚，離婚卻有4,486對，幾乎逼近「每3對結婚，就有2對離婚」。婚姻基礎不穩，再加上家庭規模縮小，恐進一步加深少子化陰影。
在人口結構方面，0至14歲兒少僅占11.6%，65歲以上則升至19.72%，距「超高齡社會」的20%僅一步之遙。若出生數持續低迷，最快年底台灣就可能正式跨入超高齡社會，屆時勞動力與社福壓力勢必加劇。
政府在9月初端出「婚育宅」、簡化「育嬰留停單日申請」等措施，盼能減輕年輕人婚育壓力，不過實際成效仍待後續觀察。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言