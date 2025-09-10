生不如死！8月新生兒僅8,464人續低 比去年同期少逾3千人

台灣正面臨少子化與人口負成長的雙重挑戰。內政部最新統計顯示，今年8月全台僅有8,464名新生兒，比去年同期大減27.3%，也比上月再降5.3%，出生數持續低迷，僅比5月的8,433人最低紀錄略高。相對之下，同期死亡人數達1萬5,226人，出生不到死亡的一半，台灣已連續56個月「生不如死」，人口則是連續20個月負成長。

內政部指出，截至今年8月底，全台人口總數為2,332萬8,343人，比去年同期減少7萬8,265人，與7月相比再減少 9,593人。其中，新生兒部分為8,464人，折合年粗出生率千分之4.27，比去年同期少了3,179人，也比7月減少475人。

不只出生數偏低，家庭結構也在改變。全台總戶數在8月底突破982萬戶，創歷史新高，但每戶平均僅2.37人，家庭規模持續縮小，單身與小家庭比例明顯增加。

從縣市別來看，人口仍在流動。桃園市8月淨遷入1,281人，居全台之冠；台中、新北也分別吸引人口移入，顯示中部與北部外圍縣市對年輕族群具吸引力；反觀台北市則持續呈現淨流出，首都人口不斷下滑。

婚姻數據同樣值得注意。8月全台僅有5,916對新人結婚，離婚卻有4,486對，幾乎逼近「每3對結婚，就有2對離婚」。婚姻基礎不穩，再加上家庭規模縮小，恐進一步加深少子化陰影。

在人口結構方面，0至14歲兒少僅占11.6%，65歲以上則升至19.72%，距「超高齡社會」的20%僅一步之遙。若出生數持續低迷，最快年底台灣就可能正式跨入超高齡社會，屆時勞動力與社福壓力勢必加劇。

政府在9月初端出「婚育宅」、簡化「育嬰留停單日申請」等措施，盼能減輕年輕人婚育壓力，不過實際成效仍待後續觀察。

