柚子不只解膩還會抓膽固醇！營養師提醒別猛吃 揭隱藏熱量陷阱

中秋節將至，除了烤肉、月餅，柚子也是應景必備水果。營養師高敏敏提醒，雖然柚子清爽解膩、營養價值高，但千萬別因為它清爽就大口猛吃，以免攝取超額熱量。

高敏敏在臉書分享，不同品種的柚子營養略有差異，以每100公克計算，文旦熱量31大卡、含有51.1毫克維他命C；西施蜜柚熱量38大卡，維他命C更高達57.8毫克；白柚則是36大卡，維他命C含量約54.5毫克，三者皆富含膳食纖維與礦物質鉀。

高敏敏指出，柚子的一絲絲果肉纖維能在腸胃吸水膨脹，增加飽足感，促進腸道蠕動，讓排便更順暢，不易便秘，同時也能延緩血糖上升。而柚子中的天然果膠，屬於可溶性膳食纖維，會在腸道形成「保護膜」，幫助抓住膽固醇，降低壞膽固醇（LDL），長期攝取有助維持心血管健康。

維他命C則是柚子最具代表性的營養素，能增強免疫力、抵抗病毒入侵，還具抗氧化作用，可對抗自由基、協助膠原蛋白生成，保持皮膚彈性，並促進鐵質吸收。此外，柚子內的維他命B1、B2能幫助營養素轉換為能量，維持神經穩定，減少疲倦與焦躁。

不過高敏敏也提醒，柚子熱量不容忽視，一碗大約8分滿的柚子就有60大卡熱量，等同一份水果。若一次吃太多，熱量累積容易超標，「別看它清爽就大口猛吃哦！適量才是關鍵」。

