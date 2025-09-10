韓國機場勞工擬大罷工 台旅行團目前未受影響

蘋果iPhone 17系列手機亮相，包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max等4款手機將在9月12日晚上8點預購、9月19日正式開賣，定價從22,900至72,900元都有，4款手機在外型和硬體都有不少變動，讓果粉不知道該買哪一支手機，聯合新聞網《科技玩家》就做圖表帶你查看iPhone 17系列的差異。

2025-09-10 09:56