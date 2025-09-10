快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

韓國機場勞工擬大罷工 台旅行團目前未受影響

聯合報／ 記者甘芝萁／台北即時報導

南韓「朝鮮日報」（Chosun Ilbo）報導，南韓「全國機場勞工聯合會」今天宣布，本月19日起將展開罷工行動，一路持續至中秋假期，屆時航班運作恐受嚴重影響。不過台灣旅行社赴韓國團目前都未受到影響。

品保協會東北亞線韓國制價委員張仁一表示，目前僅看到外電新聞報導，都還沒有收到任何正式公告，因此台灣的韓國出團都正常，沒有影響，也沒有收到消費者致電詢問，出團正常。

