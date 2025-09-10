聽新聞
配合機隊擴增、航線新增人力需求 華信航空宣布招募客艙組員
因應2026年3月即將引進第13架ATR新機，配合機隊擴增、國內離島航線新增及機型放大的人力需求，華信航空宣布啟動客艙組員招募計畫，從今日起至21日下午5時止開放報名，預計明年3月加入派遣，工作地點則以高雄、台北基地為主。
華信航空表示，客艙組員因常需主動與旅客溝通互動，需具有親切服務態度和良好表達能力，本次客艙組員招募，歡迎具親和力、服務熱忱及大專院校學歷、TOEIC 550分以上或同等英文檢定能力者報考。
報考者通過書面資料審核，預計11月1日進行初試、11月8日進行複試，應試者通過各階段面試及綜合評量後，將安排2026年1月到華信航空報到受訓。經專業職前訓練完成後，預計明年3月加入派遣，即可派飛華信航空國內、外各航點，工作地點則以高雄、台北基地為主。
