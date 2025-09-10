青壯年自殺率偏高 rTMS治療與心理諮商助遠離憂鬱低谷

今天是世界自殺防治日，衛福部2024年十大死因顯示，自殺（蓄意自我傷害）再度進入十大死因，15至24歲與25至44歲年齡層偏高，呈現年輕化趨勢。醫師分析，導致輕生常見是憂鬱症或憂鬱情緒累積，其次是生活壓力疊加所致。

恩主公醫院精神科醫師王品洋說，青壯年族群常見壓力源包括學業與初入職場不適應、人際情感衝突與挫折、社群媒體帶來的比較與負評，及家庭與經濟責任等，長期下來會推升危機，讓人逐漸陷入憂鬱、焦慮，甚至萌生自我傷害念頭。

一名20多歲科技業新鮮人因連續加班，及績效壓力陷入情緒低落與自我懷疑，嘗試藥物治療但副作用使其難以持續。王品洋評估後，團隊啟動整合介入，先穩定規畫藥物，同時安排心理諮商，協助他學習壓力調適與職場應對；另導入 rTMS（重複式經顱磁刺激治療）作為輔助。

rTMS 為非侵入性治療，透過線圈在頭皮上產生磁場，刺激與情緒調控相關的大腦區域，臨床研究顯示，部分患者在接受治療後，憂鬱與認知低落明顯改善。

王品洋強調，rTMS 並非取代藥物，是與「藥物＋心理治療」互補選項，適合對藥物反應有限、無法耐受藥物副作用者。治療設計會同時檢視睡眠衛教、作息與壓力源，在症狀緩解後持續以心理諮商鞏固職場與人際調適，降低復發風險。

如何判斷該不該就醫？王品洋說，心理健康需要定期情緒健檢，若明顯的情緒低落超過2周、對原本喜歡的事物失去興趣，且影響到睡眠、食慾、社交或工作學業表現就應盡早求助。

親友可扮演傾聽與陪伴角色，讓對方感受理解與接納，避免責備與輕忽加深孤立感，也可鼓勵就醫，尋求專業治療與諮商，若當事人有自傷行為應立即送急診處理。

衛福部推出「15至45 歲青壯世代心理健康支持方案」，可享3次免費心理諮商資源。有心理諮商需求的民眾，可洽詢衛福部網站。

「早識別、早介入、早連結是重要一步！」王品洋提醒，憂鬱症可透過專業治療獲改善，關鍵在於「早識別」憂鬱或自殺的警訊、「早介入」及時展開治療或輔助，以及「早連結」醫療、政府資源和親友支持網絡。

響應世界自殺防治日，新北市國際生命線協會與新北市政府合辦公益音樂會及電影賞析，自殺防治宣導公益音樂會9月14日晚間在新北市政府多功能集會堂，邀「玫瑰墓樂團」壓軸演出。該樂團創作超過140首歌曲，靈感源自真實生命故事，詮釋生老病死、抗癌、家暴等多元社會議題。現場頒發「星月獎」表揚自殺防治領域熱心付出的志工。

27日在新北市立圖書館總館演講廳放映電影「年少日記」，以校園自殺議題為背景，探討青少年面臨的心理壓力與社會關懷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打

安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

