快訊

MLB／賈吉359轟獨居洋基隊史第4 兩牛棚單局狂失9分創紀錄

破滅的和平談判？以色列空襲卡達引發國際譴責，哈瑪斯宣稱「領導幹部未被擊殺」

尼泊爾加德滿都陷入無法無天 前總理夫人傳遭困家中縱火後身亡

聽新聞
0:00 / 0:00

青壯年自殺率偏高 rTMS治療與心理諮商助遠離憂鬱低谷

聯合報／ 記者王慧瑛江婉儀／新北即時報導
rTMS （重複式經顱磁刺激治療）為非侵入性治療，透過線圈在頭皮上產生磁場，刺激與情緒調控相關的大腦區域，臨床研究顯示，部分患者在接受治療後，憂鬱與認知低落有改善。圖／恩主公醫院提供
rTMS （重複式經顱磁刺激治療）為非侵入性治療，透過線圈在頭皮上產生磁場，刺激與情緒調控相關的大腦區域，臨床研究顯示，部分患者在接受治療後，憂鬱與認知低落有改善。圖／恩主公醫院提供

今天是世界自殺防治日，衛福部2024年十大死因顯示，自殺（蓄意自我傷害）再度進入十大死因，15至24歲與25至44歲年齡層偏高，呈現年輕化趨勢。醫師分析，導致輕生常見是憂鬱症或憂鬱情緒累積，其次是生活壓力疊加所致。

恩主公醫院精神科醫師王品洋說，青壯年族群常見壓力源包括學業與初入職場不適應、人際情感衝突與挫折、社群媒體帶來的比較與負評，及家庭與經濟責任等，長期下來會推升危機，讓人逐漸陷入憂鬱、焦慮，甚至萌生自我傷害念頭。

一名20多歲科技業新鮮人因連續加班，及績效壓力陷入情緒低落與自我懷疑，嘗試藥物治療但副作用使其難以持續。王品洋評估後，團隊啟動整合介入，先穩定規畫藥物，同時安排心理諮商，協助他學習壓力調適與職場應對；另導入 rTMS（重複式經顱磁刺激治療）作為輔助。

rTMS 為非侵入性治療，透過線圈在頭皮上產生磁場，刺激與情緒調控相關的大腦區域，臨床研究顯示，部分患者在接受治療後，憂鬱與認知低落明顯改善。

王品洋強調，rTMS 並非取代藥物，是與「藥物＋心理治療」互補選項，適合對藥物反應有限、無法耐受藥物副作用者。治療設計會同時檢視睡眠衛教、作息與壓力源，在症狀緩解後持續以心理諮商鞏固職場與人際調適，降低復發風險。

如何判斷該不該就醫？王品洋說，心理健康需要定期情緒健檢，若明顯的情緒低落超過2周、對原本喜歡的事物失去興趣，且影響到睡眠、食慾、社交或工作學業表現就應盡早求助。

親友可扮演傾聽與陪伴角色，讓對方感受理解與接納，避免責備與輕忽加深孤立感，也可鼓勵就醫，尋求專業治療與諮商，若當事人有自傷行為應立即送急診處理。

衛福部推出「15至45 歲青壯世代心理健康支持方案」，可享3次免費心理諮商資源。有心理諮商需求的民眾，可洽詢衛福部網站

「早識別、早介入、早連結是重要一步！」王品洋提醒，憂鬱症可透過專業治療獲改善，關鍵在於「早識別」憂鬱或自殺的警訊、「早介入」及時展開治療或輔助，以及「早連結」醫療、政府資源和親友支持網絡。

響應世界自殺防治日，新北市國際生命線協會與新北市政府合辦公益音樂會及電影賞析，自殺防治宣導公益音樂會9月14日晚間在新北市政府多功能集會堂，邀「玫瑰墓樂團」壓軸演出。該樂團創作超過140首歌曲，靈感源自真實生命故事，詮釋生老病死、抗癌、家暴等多元社會議題。現場頒發「星月獎」表揚自殺防治領域熱心付出的志工。

27日在新北市立圖書館總館演講廳放映電影「年少日記」，以校園自殺議題為背景，探討青少年面臨的心理壓力與社會關懷。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

憂鬱症 情緒低落

延伸閱讀

降失智風險、促進心理健康 放冰箱這處有助吃到藍莓完整營養

不只江祖平！龔益霆疑性騷助理 北市勞動局已發函三立調查

張國榮墜樓原因曝！向太揭：不是憂鬱症是撞邪「內疚22年」

自殺重回十大死因 味全龍吳東融靠「自我對話」重整身心

相關新聞

花蓮洄瀾鐵人三項賽前1個月突喊卡 選手傻眼大罵「旅館都訂了」

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽將於下月11日在鯉魚潭舉辦，約千人報名，執行單位「瘋三鐵」昨突在臉書宣布取消，選手錯愕，有人留...

將有颱風生成？未來1周酷熱午後雷陣雨 氣象署曝這天起熱帶系統發展

未來1周天氣單純，就是炎熱、午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，常出現高溫區塊包括大台北地區、南部近山區...

iPhone 17系列9月12日預購買哪款？iPhone Air只有eSIM 圖表看懂4支手機差異

蘋果iPhone 17系列手機亮相，包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max等4款手機將在9月12日晚上8點預購、9月19日正式開賣，定價從22,900至72,900元都有，4款手機在外型和硬體都有不少變動，讓果粉不知道該買哪一支手機，聯合新聞網《科技玩家》就做圖表帶你查看iPhone 17系列的差異。

風災吹出光電回收處理困境 環團籲調高回收費率、建立處理機制

7月初丹娜絲風災後，嘉義、台南多個光電場嚴重受損，造成13.5萬片，約2800公噸光電板毀損，大量廢光電板造成清除回收量...

颱風暫時熄火原因曝 專家估入秋首波東北季風這天報到

炎夏再1周，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周後半東北季風可能南下，並要注意熱帶擾動...

一點都不「入門」！iPhone 17功能大進化 成最誘人新機？

擁有繽紛色彩的iPhone 17來了！外觀看起來變化最小，但幾個新增的實用功能都沒少，配備創新的Center Stage...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。