快訊

台鐵國慶連假車票已賣出逾11.7萬張 台北往花東自強號還有票

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵公司今0時起開放國慶連續假期訂票，截至今早10時止，總計完成7萬674筆、11萬7369張訂票。聯合報系資料照
台鐵公司今0時起開放國慶連續假期訂票，截至今早10時止，總計完成7萬674筆、11萬7369張訂票，目前台北往花東的長途自強號各時段仍有餘位，另9月12日上午9時將重新釋出逾期未取的車票。

台鐵表示，今天0時起，開放114年國慶連續假期（10月9日至10月13日）全線網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至今日上午10時止，總計完成7萬674筆、11萬7369張訂票，訂票過程順利。

台鐵提醒，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至本公司各售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。

逾期未取的車票，將於9月12日上午9時重新釋出，因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查閱本公司訂票網頁剩餘座位查詢功能。

截至今日上午9時車票預訂概況：

一、東部幹線車票預訂概況：

(一)台北往花蓮、台東方向

10月9日至10月10日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東、花蓮往台北方向

10月12日下午13時至18時，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

二、西部幹線車票預訂概況：

(一)台北往高雄方向

10月9日至10月10日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)高雄往台北方向

10月12日下午14時以後，長途自強號尚有零星座位；其餘時段仍有餘位。

三、南迴線車票預訂概況：

(一)高雄往台東方向

10月9日至10月10日，長途自強號各時段仍有餘位。

(二)台東往高雄方向

10月12日，長途自強號各時段仍有餘位。

另外，台鐵指出，10月9、10及12日加開的實名制列車，將於9月11日（星期四）0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口，與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者的配偶與直系血親1親等國民訂票。

國慶 台鐵 連假 自強號

