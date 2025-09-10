網路偏方吃「左手香」治喉嚨 70歲男中毒竟釀大小便失禁

70歲男子在網路上看到吃草藥「左手香」能治療喉嚨，因此每次喉嚨痛便摘葉子來吃，從新冠疫情起，連續吃了好幾年，沒想到，兩個月前他的雙腳開始無力、麻木，還出現大小便失禁，就醫後才發現左手香具有一定的神經毒性，大甲李綜合醫院副院長李偉裕表示，「在臨床上真的很少見，千萬不要把谷歌當作是醫師，自己替自己醫病。」

患者透露，新冠疫情期間網路曾流傳一篇文章，內容指出吃草藥左手香可以抗發炎、治療喉嚨痛。由於自己經常喉嚨發炎，因此看了文章後，便開始吃左手香，吃了以後感覺還不錯，就從那時起，養成喉嚨痛就吃左手香的習慣，每次在晚上睡覺前吃兩、三片，一周至少吃兩次。

直到現在身體出狀況，原本以為是脊椎壓迫到神經，就醫後一直找不出原因，再請小孩上網查左手香相關資料，才得知原來它含有神經毒，推測體內的毒素恐怕已經累積好幾年，日前主動告訴醫師，醫師才對症下藥，目前病症明顯逐漸改善，自嘲「我太相信網路了！」同時以自身經歷挺身站出來，告訴其他人不要亂吃草藥、相信偏方。

根據衛福部公布資料顯示，左手香又稱「到手香」、「印度薄荷」，是一種多年生草本植物，因其觸摸後留下的特殊香氣得名；只是民間草藥，有一定的神經毒性與皮膚毒性，而且沒有臨床驗證可以治療新冠的功效，也不是中醫師使用的中藥材。

神經外科主治醫師李偉裕表示，患者脊椎曾經受傷手術，日前看診自述下肢突然沒力而且麻木，大小便失禁也沒知覺，一開始以為是之前手術的部位出現問題，從頸椎到胸椎全部檢查過，卻沒發現神經壓迫，跨科神經內科、泌尿科，也抽血化驗，也沒特別發現異狀。

李偉裕說，患者再度回診時，自爆「我的病會不會是吃左手香的關係？」表示自己從網路上看到吃左手香能抗發炎，而且從新冠疫情期間起就開始服用，他才恍然大悟，原來是該植物造成神經損壞，因而找出病因對症下藥，呼籲民眾千萬不要輕易相信網路及偏方。 左手香有一定的神經毒性與皮膚毒性，沒有臨床驗證可以治療新冠的功效。記者黑中亮／攝影

