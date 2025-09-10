好想吃「地雷早餐」？醫師曝改良版：八成時間吃對就守護健康

一日之計在於晨！醫師劉博仁在臉書指出，常常聽到患者問「早餐到底要怎麼吃才比較健康」。他強調，早餐就像一天的「開機鍵」，並非是隨便填飽肚子，會影響到上午的精神、血糖的穩定度，長期下來還可能會提升三高或肥胖的風險。

劉博仁醫師在臉書粉專「劉博仁營養功能醫學專家」點名台灣常見的地雷早餐，包含高油高糖的「蛋餅＋奶茶」、可能造成血糖飆升的「油條＋豆漿」，還有高油鹽、缺蔬菜的「傳統飯糰」，以及很快就會餓的「甜麵包配咖啡」等，劉博仁強調「這些不是完全禁止，而是不適合長期天天吃」。

至於大家最愛的漢堡、飯糰、炒麵，想要健康全靠吃法：

漢堡 常見版本：白麵包＋培根火腿＋起司＋薯餅 → 高油鹽加工肉 改善方法：選全麥麵包＋雞胸肉＋生菜＋煎蛋，再搭配無糖茶 飯糰 常見版本：白飯＋油條＋肉鬆 → 澱粉油脂爆表 改善方法：選糙米或五穀飯＋蔬菜＋雞肉或魚肉，變身「能量飯糰」 炒麵 常見版本：白麵條＋肉燥油脂多，青菜少 改善方法：加燙青菜＋水煮蛋或豆漿，讓營養更均衡

劉博仁建議，想要健康又快速的吃早餐，可以參考以下四選擇：

一、快速版

茶葉蛋、無糖豆漿和全麥吐司。

二、日式清爽

烤魚、五穀飯、味噌湯、小黃瓜，但一般家庭相對不好準備。

三、地中海風格

全麥麵包、酪梨、小番茄、橄欖油，這個組合吃起來算健康，同時不難準備。

四、隨身版

無糖優格、堅果、藍莓。

文末劉博仁再次提醒，吃早餐務必把握原則：「蛋白質、好油脂、纖維，這三樣缺一不可」。另外，早餐重點不是吃飽而是吃對，八成時間吃對，兩成時間偶爾放縱，健康就能長久維持。簡單的食材替換也能讓傳統早餐升級，成為保護心血管與體重的好幫手。

商品推薦