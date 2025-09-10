颱風暫時熄火原因曝 專家估入秋首波東北季風這天報到

炎夏再1周，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周後半東北季風可能南下，並要注意熱帶擾動發展情況。

雖然時序進入9月中旬，不過，吳聖宇表示，受到太平洋高壓影響，台灣的天氣依然維持夏季的型態，白天高溫炎熱，局部地區高溫仍有36度或以上，午後有局部熱對流雷雨，夜晚到上午之間天氣則是相對較為穩定。

吳聖宇表示，從整個東亞地區來看，季節的轉變也開始可以看到痕跡，首先是太平洋高壓的位置已經不像8月中下旬那樣的偏北且西伸，自從9月初高壓東退、琵琶颱風北上之後，太平洋高壓已經悄悄往南調整到日本東南方海面，邊緣再往西伸展到台灣、南海北部一帶。

再者，吳聖宇表示，因為高壓往南調整，北邊的西風槽線系統也開始往南伸展，南北氣團之間互相交鋒的交界面，中國、日本稱之為秋雨鋒面的系統，自9月上旬開始就建立在長江流域到韓國、日本一帶，這幾天陸續為日韓一帶造成了劇烈對流的降雨。根據新聞報導，韓國觀測到1小時152毫米的降雨，日本本州的日本海側區域也有時雨量破百毫米的消息傳出。

吳聖宇表示，同樣也因為高壓往南調整的關係，原本相當活躍的西南季風槽往西收縮，目前已經退到孟加拉灣至中南半島一帶，基本上算是暫時退出了西北太平洋的範圍，呈現西南季風中斷的周期，菲律賓以東大致都是高壓南側的偏東風勢力，當中有些東風波擾動，但是預報資料都不是很看好它們的發展，因此西北太平洋的颱風活動也暫時呈現熄火狀態。

這樣的配置狀態，吳聖宇表示，可能還會持續1周左右，也就是在未來這1周，可能到下周三或下周四，台灣都還是受到太平洋高壓的影響，大致維持夏季型的天氣型態，主要的天氣變化為午後的熱對流雷雨，有時候多一點有時候少一點，降雨的範圍大致集中在山區，但是靠近山區的平地也可能受到一些影響。溫度持續炎熱，各地高溫普遍32至35度，大台北、西半部有局部36度或以上高溫發生機會。

到了下周五，隨著北邊有西風短波槽東移，太平洋高壓有東退的趨勢，吳聖宇表示，短波槽前預期會有鋒面掠過黃海、東海到琉球群島一帶，直接影響台灣的機會不高。

但吳聖宇表示，重點在鋒面掠過後，北方大陸高壓有機會趁勢往南擴展，前緣的東北季風有可能在下個周末（9月20日至21日）左右來到台灣附近。如果順利成真的話，入秋（進入9月）以來第一波東北季風，就有可能會是在下周末左右來到台灣附近，預期會帶來跟夏季型比較不一樣的天氣型態。

吳聖宇表示，迎風面的北部、東半部降雨機會提高，而且降雨時間可能不限於中午過後，一整天都有機會出現降雨，地形上配合抬升作用，應該會有些局部較大雨勢發生的可能性。中南部則是位於背風面，天氣上仍是以午後雷雨為主，北風進到台灣海峽後，西半部沿海的風力也會有增強的機會，跟夏季的風平浪靜會有較大的不同。

溫度方面，吳聖宇表示，預估東北季風南下也可望帶來一些稍涼的空氣，配合降雨的發生，北部、東北部將會稍微轉涼，白天高溫有可能降到30度或以下，夜晚清晨低溫則是在22至24度左右，其他地方則是降溫有限，尤其是中南部應該還是維持夏天的溫度，白天高溫仍有32至34度或以上，大概只有夜晚清晨的溫度有機會略為下降一些。

他說，目前中央氣象署已經不再以預報低溫19度的門檻，來判斷是否為東北季風，而是只要來自北方大陸地面高壓所帶來的北風、東北風就一律稱之為東北季風。但是低溫19度這仍是一個指標，通常只要達到這樣的低溫，轉涼就會非常有感，依照目前的預報資料來看，下周末的這個入秋首波東北季風還達不到這樣的強度。

太平洋高壓的東退，吳聖宇表示，也有可能讓暫時沉寂的西南季風槽再度東伸，重建在南海到菲律賓以東的洋面上，熱帶擾動的發展將會再度趨於活躍起來，預估同樣是下周末（9月20日）之後，台灣以東到東南方海面應該會有新一輪的熱帶擾動發展。9月下旬開始要再度留意熱帶擾動的變化，不論是不是會直接影響台灣，都要特別注意。

即使是在台灣東南方、東方海面活動，吳聖宇表示，也可能會讓台灣附近的東北季風持續較長的時間，顯著改變目前的夏季天氣型態，如果是往南海方向發展，就更要注意外圍暖濕空氣跟北方東北季風之間的交互作用現象。

吳聖宇表示，總之，大趨勢看起來9月下旬應該又會是一段比較不平靜的時間點，但是再度活躍起來的熱帶擾動，到底會如何影響台灣，目前都還言之過早。秋季的預報變動度比夏季要來得大很多，特別是東北季風開始影響之後，現在就開始煩惱教師節、中秋節連假的天氣也還大可不必。

