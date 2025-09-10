花蓮洄瀾鐵人三項賽前1個月突喊卡 選手傻眼大罵「旅館都訂了」
花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽將於下月11日在鯉魚潭舉辦，約千人報名，執行單位「瘋三鐵」昨突在臉書宣布取消，選手錯愕，有人留言抱怨「旅館都訂了，還不能退費」。主辦單位花蓮縣體育會表示，因逢連假，公路單位考量車流量大有交通及安全疑慮，建議更改路線或延期，多方考量下取消，向選手表示歉意，可全額退費或轉報其他場次。
「瘋三鐵」昨在臉書宣布，近期因花蓮相關權責單位有其他考量，要求賽事延期舉辦，多方考量下決定取消2025 花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽，選手可全額退費，或轉到台南、蘭陽場次，轉場若有不足的價差不需另補費用，若是有多的差額則會退差額。
消息傳出讓選手相當錯愕，有人留言已訂好旅館，還不能退費，也有選手得知停辦消息，表示震驚又難過。
花蓮縣體育會理事長汪錦德表示賽事時間不巧遇上國慶連假，公路單位擔心車流量大，會造成交通壅塞，選手也有安全疑慮，希望改路線或者延期。
他表示，鐵人三項賽事自行車最長90公里，不可能在鯉魚潭繞圈圈，一定得騎上省道，多方考量下決定取消，對於安排不周造成選手困擾表示歉意，未來會更嚴謹，若選手有訂房問題，會與旅館公會協調，盡量協助。
洄瀾鐵人三項賽分成113公里個人鐵人三項賽、113公里三項接力賽、56.5公里個人鐵人三項、56.5公里三項接力賽、28.25公里半程鐵人賽及鐵人兩項賽，今年賽事共約千人報名，主場地在花蓮壽豐鄉鯉魚潭風景區及花東公路台九線，今年1月開始報名，原訂10月11日辦理。
