影／20歲女大生頸椎弧度消失...年齡60歲 醫建議3方法預防「手機頸」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
員榮醫院神經內科主任葉宗勳示範看手機時頭頸部的正確姿勢。圖／員榮醫院提供
員榮醫院神經內科主任葉宗勳示範看手機時頭頸部的正確姿勢。圖／員榮醫院提供

20歲蕭姓女大生感覺頸部有僵硬感，痠痛延伸到頭也痛，就醫檢查竟發現她的頸椎「年齡」約60歲，提前退化，醫師進一步了解原來她有空就看手機，頸部長時間向下、向前傾，導致頸椎滑脫，罹患俗稱「手機頸」的3C科技疾病。

蕭姓女大生告訴醫師，習慣有空就滑手機讀Line、Message、Youtube、Twitter、Instagram和Threads上面各種訊息，常常半臥著追劇，最近一個多月頸部「硬硬的」、痠痛，頭也痛。

員榮醫院神經內科主任葉宗勳今表示，健康頸椎應有自然的「C字形」弧度，能分散頭顱重量與活動壓力，有如天然避震器，蕭姓女大生看手機時的頭部不自覺向下、向前傾，長期下來頸椎承受過大壓力，經X光檢查發現她的頸椎弧度消失，呈現「僵硬直線」和滑脫，顯示頸椎已變形，正提前退化。

葉宗勳說，頭顱重量約3至4公斤，當頭部前傾，頸椎承受的力倍數上升，前傾低頭15度時頸椎承重約12公斤，低頭30度頸椎承重約18公斤，低頭60度（常見的滑手機姿勢）頸椎承重高達27公斤，相當於脖子掛著一名7、8歲小孩，長期下來造成肌肉與韌帶負荷過大，可能導致椎間盤突出、骨刺增生，讓年輕人提前出現老人才發生的骨骼問題。

葉宗勳進一步指出，頸椎變直帶來一連串後遺症例如頑固性頭痛、頭暈，頸椎錯位影響腦部血流，及壓迫臂叢神經，導致肩膀、手臂、手指麻木刺痛等上肢麻痛情形，還有提早數十年面臨椎間盤突出、骨刺問題等加速退化狀況。

蕭女除了藥物治療，必須復健矯正頸椎位置；葉宗勳建議，可透養成3種正確習慣減少傷害，一是視線平行法，將手機、電腦螢幕抬高至與視線平行的高度；二是每低頭30分鐘就休息5分鐘，站起來活動肩頸並望向遠方；三是全身貼牆站立，下巴水平向後收，讓後腦輕貼牆面維持10秒，重複數次，可強化頸部深層肌肉；若出現長期頭痛、脖子痠痛或手麻症狀，應及早就醫檢查，避免頸椎加速退化。

一般民眾（圖非新聞當事人）滑手機，頭部呈四十五度到六十度向下、向前傾，長期下造成頸椎造。圖／員榮醫院提供
一般民眾（圖非新聞當事人）滑手機，頭部呈四十五度到六十度向下、向前傾，長期下造成頸椎造。圖／員榮醫院提供
20歲女大學生因長期低頭滑手機，頸椎呈現滑脫。圖／員榮醫院提供
20歲女大學生因長期低頭滑手機，頸椎呈現滑脫。圖／員榮醫院提供

