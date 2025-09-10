快訊

iPhone 17 Pro配色翻車？「宇宙橙」遭網狂吐槽：像極了垃圾桶

宣布退選國民黨主席 彰化縣議長謝典林：聽連勝文調度

影／風災吹出光電問題 環團呼籲調高回收費率

攝影中心／ 記者黃義書 /台北即時報導
苗栗縣環境保護聯盟理事長陳祺忠（左起）、監督施政聯盟召集人與台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、看守台灣協會理事長謝和霖、彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰，上午在立法院舉行記者會。記者黃義書／攝影
苗栗縣環境保護聯盟理事長陳祺忠（左起）、監督施政聯盟召集人與台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、看守台灣協會理事長謝和霖、彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰，上午在立法院舉行記者會。記者黃義書／攝影

苗栗縣環境保護聯盟理事長陳祺忠、監督施政聯盟召集人與台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、看守台灣協會理事長謝和霖、彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰，上午在立法院舉行「風災吹出光電場區位問題及回收處理困境 費率過低、基金不足須強化管理應對機制」記者會。

環團指出7月丹娜絲風災後，造成嘉義、台南多個光電場嚴重受損，有13.5萬片約2800公噸光電板毀損大量廢光電板。但回收清除處理費不足，指其費率未反映成本、回收基金遠低於處理成本等問題，造成後端去化處理的困難。要求調高光電板回收費率及建立嚴謹的處理機制。陳椒華表示，在丹娜絲颱風16級強風下 ，有13.5萬片約2800公噸光電板毀損大量廢光電板毀損。造成廢光電板屬於事業廢棄物，破損及破碎的光電板可能造成土壤或水汙染，及光電廢棄物處理問題，應就回收的基金、還有費率還有處理流程，都需要政府單位來檢討。

陳椒華強調此次的光電損壞情形令人瞠目結舌，主要的問題就是在沒有妥當的環評審機制，多年來光電場蓋在生態敏感區，包括農地、山坡地、濕地、海邊的問題早已遭到各界詬病，如此損害真的是令人痛心，我們認為在這次颱風帶給我們很多的教訓，所以我們必須請政府單位一定要好好檢討，做最好處理方式。

光電板 陳椒華 丹娜絲颱風

延伸閱讀

審計部指漁電共生7成「有電無魚」 陳菁徽：挑戰人民智商

風災後嘉縣仍有3400盞路燈待修 縣府：持續搶修

墾丁海域泥水混濁核三光電板所致？ 墾管處：非單一因素

「從優」核准設置彰化光電場 縣府退休主管告3公務員圖利他人罪

相關新聞

花蓮洄瀾鐵人三項賽前1個月突喊卡 選手傻眼大罵「旅館都訂了」

花蓮太平洋盃洄瀾鐵人三項賽將於下月11日在鯉魚潭舉辦，約千人報名，執行單位「瘋三鐵」昨突在臉書宣布取消，選手錯愕，有人留...

將有颱風生成？未來1周酷熱午後雷陣雨 氣象署曝這天起熱帶系統發展

未來1周天氣單純，就是炎熱、午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，常出現高溫區塊包括大台北地區、南部近山區...

iPhone 17系列9月12日預購買哪款？iPhone Air只有eSIM 圖表看懂4支手機差異

蘋果iPhone 17系列手機亮相，包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max等4款手機將在9月12日晚上8點預購、9月19日正式開賣，定價從22,900至72,900元都有，4款手機在外型和硬體都有不少變動，讓果粉不知道該買哪一支手機，聯合新聞網《科技玩家》就做圖表帶你查看iPhone 17系列的差異。

颱風暫時熄火原因曝 專家估入秋首波東北季風這天報到

炎夏再1周，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，下周後半東北季風可能南下，並要注意熱帶擾動...

一點都不「入門」！iPhone 17功能大進化 成最誘人新機？

擁有繽紛色彩的iPhone 17來了！外觀看起來變化最小，但幾個新增的實用功能都沒少，配備創新的Center Stage...

海溫降得慢「現在又回到紅色系」 鄭明典指和1情況有關：像夏季拉長了

海溫開始下降了，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，但是降得比氣候平均慢。他PO出海溫距平圖，「這張海溫距平凸顯示正值，表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。