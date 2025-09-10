影／風災吹出光電問題 環團呼籲調高回收費率

苗栗縣環境保護聯盟理事長陳祺忠、監督施政聯盟召集人與台灣水資源保育聯盟理事長陳椒華、看守台灣協會理事長謝和霖、彰化縣環境保護聯盟研究員林政翰，上午在立法院舉行「風災吹出光電場區位問題及回收處理困境 費率過低、基金不足須強化管理應對機制」記者會。

環團指出7月丹娜絲風災後，造成嘉義、台南多個光電場嚴重受損，有13.5萬片約2800公噸光電板毀損大量廢光電板。但回收清除處理費不足，指其費率未反映成本、回收基金遠低於處理成本等問題，造成後端去化處理的困難。要求調高光電板回收費率及建立嚴謹的處理機制。陳椒華表示，在丹娜絲颱風16級強風下 ，有13.5萬片約2800公噸光電板毀損大量廢光電板毀損。造成廢光電板屬於事業廢棄物，破損及破碎的光電板可能造成土壤或水汙染，及光電廢棄物處理問題，應就回收的基金、還有費率還有處理流程，都需要政府單位來檢討。

陳椒華強調此次的光電損壞情形令人瞠目結舌，主要的問題就是在沒有妥當的環評審機制，多年來光電場蓋在生態敏感區，包括農地、山坡地、濕地、海邊的問題早已遭到各界詬病，如此損害真的是令人痛心，我們認為在這次颱風帶給我們很多的教訓，所以我們必須請政府單位一定要好好檢討，做最好處理方式。

