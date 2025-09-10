將有颱風生成？未來1周酷熱午後雷陣雨 氣象署曝這天起熱帶系統發展

未來1周天氣單純，就是炎熱、午後雷陣雨。中央氣象署氣象預報中心預報員官欣平表示，常出現高溫區塊包括大台北地區、南部近山區有可能會出現36度高溫。整體陽光的紫外線指數比較猛烈一點，所以各地即使沒有達到36度，也有接近的溫度，所以是特別的熱。

降雨以山區、大台北、南部為重點地方，但是官欣平表示，風力比較偏弱，所以各地下午都會有隨機發展出來的午後雷陣雨，下午外出建議攜帶雨具。

目前熱帶洋面現況，官欣平表示，台灣附近相當空曠，更北邊的位置有一個鋒面系統，南邊有些熱帶雲簇發展。大致上而言，台灣近海的雲量相當稀少，所以接下來要注意的是上午高溫的部分。以今天來說，白天西半部高溫普遍來到33至36度左右，東半部有32至34度，甚至連澎金馬地區都有32度或以上的高溫出現。

官欣平表示，今天最主要留意的還是以雙北、南高屏地區偏內陸區塊，還是有可能出現36度高溫。特別是大台北的內湖、新店，以及南高屏的西港、內埔，都是比較炎熱的區塊。未來幾天大致上每天都有高溫狀況。

下午的天氣表現，今天有明顯的日夜變化。官欣平表示，今天午後雷陣雨的發展比較晚一點，可能有劇烈雨勢零星在各個地方散布，整個擴及範圍是各地都有可能發生的機率。不過，中南部地區零星小區塊可能會出現單點劇烈的降雨，甚至有大雨狀況出現。不過，這樣的情形到夜間很明顯趨緩下來。

官欣平表示，最近台灣附近天氣變化比較單純一點，但是北方海面上斷斷續續有秋冬的鋒面系統出現並且通過。不過，在台灣地區的影響相當小，因為這些鋒面系統的緯度偏高，對台灣幾乎沒有影響。但是在馬祖、金門地區有可能今晚到明天、周六有可能出現降雨，主要是鋒面尾端附近有些雲系的影響。

官欣平表示，周日整體風向開始偏東南風的分量出現，台東、恆春半島地區有可能出現零星降雨。不過大致上而言以午後雷陣雨為主。

降雨趨勢，官欣平表示，未來這段期間差不多，都是午後雷陣雨的分布。明天至周六，以西半部各山區中午過後零星隨機發展的降雨情況為主。不過要留意，周五、周六有可能偏台東地區偶爾有零星陣雨現象出現。

官欣平表示，周日這天午後雷陣雨的範圍稍微開始有一點限縮，比較集中在偏向山區，除了大台北地區和南部地區，整個中部平地發生機率稍微降低，近山區平地還是有降雨機率。下周一、下周二因為環境的東南風慢慢出現，台東地區還是有零星短暫陣雨，不侷限在下午發生，但是各地依舊是午後雷陣雨的天氣型態。

熱帶系統部分，官欣平表示，未來1周台灣沒有什麼影響，不過，下周一之後，甚至偏向20日以後，南邊海域還是有一些熱帶系統陸續可能發生。 高溫提醒。圖／中央氣象署提供 降雨趨勢。圖／中央氣象署提供

商品推薦