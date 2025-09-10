《96分鐘》上映首週末票房衝破1800萬！幕後花絮揭極限挑戰

台灣影史首部以高鐵為題材的災難動作鉅作《96分鐘》，由《粽邪》系列監製鄒介中領軍、《狂徒》導演洪子烜執導，聯合數位文創共同出品，集結金獎製作團隊與好萊塢級技術班底打造，林柏宏、宋芸樺、王柏傑、李李仁、姚以緹、蔡凡熙、李銘忠領銜主演。上週五正式上映，首週末票房即突破1800萬，不僅榮登台北新片票房冠軍，更在LINE TODAY電影聲量榜衝上第一，社群口碑全面炸裂。許多觀眾直呼電影兼具國際級質感與情感張力，更有人淚灑戲院大喊：「一定要帶夠衛生紙進戲院！」

《96分鐘》主演林柏宏、宋芸樺、李李仁、蔡凡熙分組勤跑映後宣傳，走遍台北、台中、高雄各大影城，與觀眾進行近距離互動，引爆影廳內滿滿人潮，現場氣氛熱烈，電影方也搶先預告本週末將會繼續在全台戲院與觀眾見面。擔任《96分鐘》歌曲統籌的五月天阿信於社群上大力推薦，號召百萬粉絲進場支持。導演九把刀也幽默發文助攻，社群口碑與名人推薦雙重加持，使《96分鐘》迅速成為今夏台灣影壇最受矚目的話題之作，持續吸引影迷進場體驗這部兼具緊張刺激與感動力量的災難動作鉅片。

《96分鐘》宋芸樺的一場戲逼哭眾多觀眾。圖／華影國際提供

今日釋出的幕後花絮「挑戰篇」更揭開拍攝現場的高難度挑戰。林柏宏回憶：「當初看到劇本就覺得這是非常難得的題材，拍攝過程像經歷了一場生死存亡的挑戰。」宋芸樺表示：「不只是動作片，更有許多情感層次，每一場都帶著真實的恐懼與情感走進角色。」李李仁坦言這是一場「極限挑戰」，蔡凡熙則分享：「起初不知道怎麼詮釋這角色有點害怕，但是被大量動作戲吸引，決定要好好挑戰自己。」

除主演群全情投入，片中列車乘客皆為專業演員，開拍前接受表演訓練，由擔任本片表演指導、同時飾演列車長的陳雪甄親自帶領。她表示：「每位演員可以快速接受表演的指令，讓觀眾更能身歷其境。」

結合大規模災難場景、人性掙扎與動作張力，《96分鐘》被觀眾盛讚是「前所未見的台灣電影！」隨著幕後花絮釋出，電影話題熱度再度升溫，票房與口碑持續延燒。更多電影《96分鐘》相關資訊請洽 官方FB 、 官方IG 。

商品推薦