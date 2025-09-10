顯影劑加重腎負擔？部桃同步國際最新指引助癌檢更精準

衛福部桃園醫院表示，過去醫學與社會大眾常擔心腎功能不好不能使用電腦斷層顯影劑，因此不少癌症病人顧慮腎臟負擔而沒有使用顯影劑。隨著研究累積與國際治療指引更新，國際權威醫學雜誌NEJM Journal Watch今年6月發表的文章顯示，只要腎功能不是嚴重受損，顯影劑並不會明顯增加風險；即使腎功能偏弱，醫師也能依個人狀況判斷，並透過輸液補充等方式，將潛在風險降到最低。

桃園醫院第一時間與國際接軌，將這項新知帶進臨床，協助癌症患者安心接受檢查。影像醫學科主任楊菁華表示，顯影劑比想像中安全許多，醫師會依病人的腎功能、整體病況及檢查需求，安排最合適的方式，讓病人兼顧安全與效果。

放射腫瘤科醫師高永碩也指出，癌症治療講求精準，有打顯影劑的電腦斷層等影像檢查是治療計畫的核心依據，有了顯影劑的輔助，腫瘤與周邊組織顯示得更加清楚，能幫助醫師更精準判讀，提升放射治療的準確度，目前已經依循最新國際指引調整臨床流程，確保病人能在安全無虞下，獲得最有效的治療。

楊菁華進一步強調，醫學知識持續進展，與國際同步不僅是守護病人安全的重要步驟，更是提升醫療品質的關鍵。桃園醫院長年致力於引進國際級的醫療標準與技術，讓病人能在台灣就享有世界級的醫療服務，減少不必要的恐懼與疑慮；她同時呼籲，若病人對顯影劑仍有擔心，務必與醫師充分討論，根據個人狀況找到最安全、最合適的檢查與治療方式。正確認識顯影劑的風險與效益，才能避免延誤病情，讓癌症治療更加有效率。

