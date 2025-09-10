對超薄iPhone Air心動？且慢！務實買家會挑iPhone 17
蘋果公司新發表的iPhone Air智慧手機，以其纖薄外型與更大螢幕吸引外界目光，但若從電池續航力、相機配置，以及性價比角度評估，iPhone 17可能是更務實的選擇。
科技媒體TechCrunch的新創與創投版編輯Julie Bort撰文表示，iPhone Air的價格壓在Pro之下，但她平常不拍攝好萊塢等級影片，也沒有社群內容創作需求，換機向來更注重性價比，認為買iPhone 17更划算。
iPhone Air 的主要優勢在於：配備 6.5 吋螢幕，較 iPhone 17 的 6.3 吋更大，機身卻更加輕盈。它搭載A19 Pro晶片，採用6核CPU搭配5核GPU，但配置不是Pro的6核CPU搭配6核GPU，效能其實與iPhone 17的A19相近。
電池續航方面，iPhone 17提供最長30小時影片播放時長，優於Air的27小時。用戶可以額外支付99美元添購電池背蓋，將總續航提升至40小時，不過，這樣做與Air的輕薄設計理念有所矛盾。
相機功能方面，Air採用新型運算攝影系統，讓單一鏡頭模擬多鏡頭效果，包括能同時啟動前後鏡頭進行拍攝的新功能，很適合記錄當下反應或創作趣味內容，但Air缺少iPhone 17的4,800萬畫素Fusion超廣角鏡頭。
至於儲存空間，Air提供最高1TB的選項，但價格並不親民。1TB版本定價1,400美元，比起Pro旗艦機型1TB版本的1,500美元，僅便宜100美元。
總體來說，考量日常使用需求，iPhone 17在續航力與相機功能之間取得更佳平衡，價格也相對合理。過去從未購入Pro旗艦機型的Julie Bort說，儘管對iPhone Air的輕薄設計與大螢幕心動，但深入比較後仍認為iPhone 17是更務實的選擇。
