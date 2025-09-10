續推公費醫師 北市職業醫師工會批十年綁約留人難

快訊

聯合報／ 記者翁唯真／台北即時報導
衛生福利部「重點科別培育公費醫師制度計畫」將續辦，台北市職業醫師工會質疑衛福部並未全盤考量，僅會替醫療環境埋下地雷。本報資料照片
衛生福利部「重點科別培育公費醫師制度計畫」將續辦，台北市職業醫師工會質疑衛福部並未全盤考量,僅會替醫療環境埋下地雷。本報資料照片

衛生福利部「重點科別培育公費醫師制度計畫」將續辦，衛福部長石崇良強調，續辦理由為挹注偏鄉醫療及科技發展需工程、生化領域人才。台北市職業醫師工會質疑公費生綁約10年，滿約後留任率低；且偏鄉人口減縮多出醫師醫院難維持收支；且培育「醫師科學家」讓人匪夷所思，認為衛福部並未全盤考量，僅會替醫療環境埋下地雷。

石崇良昨表示，經重新評估偏鄉醫療量能，公費生職涯發展及貢獻，決定重啟公費醫師培育，並提出十年計畫

北市職業醫師工會說，已推展2期的新制公費醫學生計畫，將持續擴展至第3期，預計每年新增150名公費醫學系（包含後醫系）。單憑現有已公開的資訊難證此政策正當性，其後果恐難以估計。

北市職業工會表示，公費醫學生制度之害，早已為人詬病多年，包含超長的綁約時限（１０年）、嚴厲的綁約懲罰，及醫師對偏鄉醫療環境的不滿難以平復，致使約滿後留任率低，顯無法造成所宣稱的正向影響。

北市職業工會說，新制公費醫學系開辦後，其首批學生至今多半尚未進入偏鄉服務，其成效、留任比率、對於環境的影響還未有實績，而如今將延續5年共計招募750名醫學生，未來投入部立醫院、退輔會體系醫院工作，首先的衝擊其實是人口老化之下，偏鄉人口萎縮首當其衝，醫院營收難支其營運，增加的數百名醫師恐將巧婦難為無米之炊。

北市職業工會表示，衛福部一再指出增招的公費醫學生，能為了國家醫療生技產業培育「醫師科學家」，此說法更加匪夷所思，究竟衛福部希望公費醫學生投入臨床偏鄉服務，或是展現其跨領域技能進行研發？10年的綁約期恐怕讓這2個目標魚與熊掌難以兼得。

北市職業工會說，從本次的政策宣布當中可見，政府並未對於偏鄉未來醫事人力需求有充分評估考量，僅憑當下對於人力缺口的直覺，在未充分徵詢團體與專家意見的情況下，制定了人口培育的百年大計。在台灣人對成為醫師的癡迷追求下，料必仍能招得年輕學子，但無疑是為我國醫療環境埋下地雷。

