iPhone 17系列9月12日預購買哪款？iPhone Air只有eSIM 圖表看懂4支手機差異

聯合新聞網／ 科技編輯 張明哲
蘋果執行長庫克在美國加州古柏蒂諾蘋果園區內秀出iPhone 17 Pro和iPhone Air。（路透）
蘋果執行長庫克在美國加州古柏蒂諾蘋果園區內秀出iPhone 17 Pro和iPhone Air。（路透）

蘋果iPhone 17系列手機亮相，包含iPhone 17、iPhone AiriPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max等4款手機將在9月12日晚上8點預購、9月19日正式開賣，定價從22,900至72,900元都有，4款手機在外型和硬體都有不少變動，讓果粉不知道該買哪一支手機，聯合新聞網《科技玩家》就做圖表帶你查看iPhone 17系列的差異。

iPhone 17系列核心規格、定價懶人包。（製表／科技玩家）
iPhone 17系列核心規格、定價懶人包。（製表／科技玩家）

iPhone 17外型上與舊款相同，但螢幕更新率從60Hz升級至120Hz、前後鏡頭也一併升級，在玩電動或拍照時會明顯有感其變化，且儲存空間從256GB起跳，但價格與先前iPhone 16 128GB的開賣價相同，光是這一點就很值得入手。

平價版iPhone 17。（歐新社）
平價版iPhone 17。（歐新社）

iPhone Air則是這次蘋果想主打的新款式，標榜厚度僅有5.6mm、重量為165克，處理器也和iPhone 17 Pro相同為A19 Pro晶片，但比Pro系列少了1個GPU核心數。

iPhone Air發表，厚度僅5.6mm。（歐新社）
iPhone Air發表，厚度僅5.6mm。（歐新社）

其中用戶需考量的是，蘋果將iPhone Air著重在輕巧、好握，並稱「握在手中，感覺若有似無」的Fu，因此犧牲許多功能，像是只有eSIM卡、未有實體SIM卡槽，鏡頭也只有1顆，因此空間照片／影片、電影級景深影片和微距攝影都無法使用，續航力也比iPhone 17少了3小時，為27小時。

若想要有完整的攝影體驗及極致效能，可專攻6.3吋的iPhone 17 Pro和6.9吋的iPhone 17 Pro Max，不僅採用A19 Pro晶片、還有VC均溫板，前後鏡頭也一併升級，背後3鏡頭都提升至4800萬畫素，像是擁有8倍光學變焦放大、最高可達40倍數位變焦，有機會也可以成為演唱會神器，但價格與iPhone 17和iPhone Air就落差3千至1萬5千元間，可評估自身需求。

iPhone 17 Pro改頭換面，並加入VC均溫板。（法新社）
iPhone 17 Pro改頭換面，並加入VC均溫板。（法新社）

蘋果推出iPhone 17系列手機。圖為iPhone 17 Pro系列。（歐新社）
蘋果推出iPhone 17系列手機。圖為iPhone 17 Pro系列。（歐新社）

