iPhone 17系列9月12日預購買哪款？iPhone Air只有eSIM 圖表看懂4支手機差異
蘋果iPhone 17系列手機亮相，包含iPhone 17、iPhone Air、iPhone 17 Pro及iPhone 17 Pro Max等4款手機將在9月12日晚上8點預購、9月19日正式開賣，定價從22,900至72,900元都有，4款手機在外型和硬體都有不少變動，讓果粉不知道該買哪一支手機，聯合新聞網《科技玩家》就做圖表帶你查看iPhone 17系列的差異。
編輯推薦
- 蘋果懶人包8新品／iPhone 17 Pro換臉、iPhone Air超薄、藍牙耳機即時翻譯
- 圖表／iPhone 17來了…iPhone 15「全面消失」！舊款最多降價4000元
- iPhone 17讓蘋果舊換新Trade in全面掉價！舊機1天少5千 二手新價格一次看
- iPhone 17沒漲還便宜3500！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格
iPhone 17外型上與舊款相同，但螢幕更新率從60Hz升級至120Hz、前後鏡頭也一併升級，在玩電動或拍照時會明顯有感其變化，且儲存空間從256GB起跳，但價格與先前iPhone 16 128GB的開賣價相同，光是這一點就很值得入手。
iPhone Air則是這次蘋果想主打的新款式，標榜厚度僅有5.6mm、重量為165克，處理器也和iPhone 17 Pro相同為A19 Pro晶片，但比Pro系列少了1個GPU核心數。
其中用戶需考量的是，蘋果將iPhone Air著重在輕巧、好握，並稱「握在手中，感覺若有似無」的Fu，因此犧牲許多功能，像是只有eSIM卡、未有實體SIM卡槽，鏡頭也只有1顆，因此空間照片／影片、電影級景深影片和微距攝影都無法使用，續航力也比iPhone 17少了3小時，為27小時。
若想要有完整的攝影體驗及極致效能，可專攻6.3吋的iPhone 17 Pro和6.9吋的iPhone 17 Pro Max，不僅採用A19 Pro晶片、還有VC均溫板，前後鏡頭也一併升級，背後3鏡頭都提升至4800萬畫素，像是擁有8倍光學變焦放大、最高可達40倍數位變焦，有機會也可以成為演唱會神器，但價格與iPhone 17和iPhone Air就落差3千至1萬5千元間，可評估自身需求。
▪️農曆七月半將至…「15個姓氏」需特別注意！命理師示警：小心抓交替
▪️中元普渡15禁忌看過來！千萬別做這事…秒惹怒好兄弟「恐連衰多年」
▪️鬼月來襲！農曆七月12生肖誰能逢凶化吉 誰要特別小心？
▪️普渡品太多拜完怎麼處理？ 命理師提醒5點：千萬不能拿去退
▪️中元普渡「念一句」好兄弟恐賴著不走…專家4招淨化家中磁場
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言