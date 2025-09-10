一點都不「入門」！iPhone 17功能大進化 成最誘人新機？

擁有繽紛色彩的iPhone 17來了！外觀看起來變化最小，但幾個新增的實用功能都沒少，配備創新的Center Stage前置相機、支援ProMotion顯示器，以及最新一代的A19晶片，為使用者提供更強大的功能與更流暢的體驗。

iPhone 17提供黑色、薰衣草紫色、霧藍色、鼠尾草綠色與白色5種顏色，建議售價29,900元起。儲存容量從256GB起跳，為前一代入門容量的2倍，並有512GB選項。產品將於9月12日晚上8點開放預訂，並於9月19日開始供貨。

iPhone 17首度在前後鏡頭上全面升級，前置的Center Stage相機是一大亮點，採用iPhone首款方形感測器，不僅視野更廣、解析度更高，拍照最高可達1800萬像素，還能透過AI自動偵測將人物始終保持在畫面中心，無論是自拍、團體照或視訊通話，都能確保主角始終清晰。此外，全新的「雙向同拍」功能，可同時使用前後鏡頭錄影，記錄下自己與周遭環境的反應。

後置相機系統也首次全面搭載4800萬像素鏡頭，4800萬像素融合技術的主相機，能拍攝細節豐富的影像，並內建光學等級的2倍望遠功能，提供類似雙鏡頭的拍攝彈性。而全新的4800萬像素融合超廣角相機，解析度比前一代提升高達4倍，讓使用者能捕捉更廣闊的風景或精緻的微距細節。

iPhone 17搭載6.3吋Super Retina XDR顯示器，邊框比前一代更窄。ProMotion技術支援最高120Hz的自動適應更新頻率，讓捲動、滑動和遊戲體驗無比順暢，同時也更省電。「永遠顯示」功能則讓使用者能隨時查看時間與通知，不使用時螢幕會自動降至1Hz，兼顧便利與能源效率。

機身耐用性也大幅提升。iPhone 17採用全新的超瓷晶盾2，其抗刮能力是前一代的3倍，並有效降低眩光。在戶外使用時，高達3,000尼特的峰值亮度為歷來iPhone之最，戶外對比度也提升2倍，確保螢幕在強光下依然清晰可見。

iPhone 17的核心是採用第3代3奈米製程技術打造的A19晶片，帶來強大效能與高能源效率。其6核心CPU速度比iPhone 13的A15仿生晶片快1.5倍，而5核心GPU速度更是快上2倍以上，為行動遊戲和高階應用程式提供驚人效能。

在A19晶片的高效率與iOS 26的先進電源管理下，iPhone 17實現了全天候電池續航力，影片播放時間最長可達30小時，比前一代多出8小時。搭配可選購的40W動態電源轉接器，更能在20分鐘內將手機電量充至50%。

連線方面，iPhone 17採用全新設計的N1無線網絡晶片，支援最新的Wi-Fi 7、Bluetooth 6和Thread技術，全面提升無線連接的效能與穩定性。此外，新款手機也將在特定市場推出僅支援eSIM的版本，提供更靈活、安全的連線方式。 iPhone 17提供黑色、薰衣草色、霧藍色、鼠尾草色、白色等5款絕美色彩。圖／Apple提供 iPhone 17配備Center Stage前置相機、出色的4800萬像素雙融合相機系統、更大更明亮的6.3吋ProMotion顯示器，並具備優異的全天候電池續航力。圖／Apple提供 全新配件斜背掛繩可與MagSafe矽膠保護殼相互搭配使用。圖／Apple提供

商品推薦