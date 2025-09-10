快訊

台積電ADR再創歷史新高！帶動現股開高20元 台股早盤直衝2萬5

憂不雅影片流出！江祖平遭下藥性侵　陷無盡惡夢輪迴

緬甸「恢復正常」？中緬聯手營造假象，台灣政府勿成迫害人權幫兇

曾文水庫滿水祕境現身 飛鷹峽谷遺世瀑布再掀話題

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供

今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。

飛鷹峽谷瀑布素有「遺世瀑布」之稱，平時枯水期乾涸，唯有豐水時期，水位足夠時才會顯露。峽谷隱身岩壁之間，需搭乘遊艇再轉乘竹筏深入才能抵達。然而，這個秘境目前並未對外開放，一般遊客無法進入，只能由遊艇公司人員或在地居民有緣得見。

張姓遊艇員工說，飛鷹峽谷宛如「柳暗花明又一村」般神秘，進入峽谷不久，即能看見瀑布自高聳岩壁奔流而下，與層層頁岩峭壁交織成壯麗景致。他形容，周圍岩壁被長年沖刷的痕跡，讓人深刻感受到「滴水穿石」自然力量。因瀑布出現條件嚴苛，僅在豐水期水位充足，並搭竹筏穿行峽谷時才能一睹真容，顯得彌足珍貴。

飛鷹峽谷位於大埔鄉永樂村大竹坑一帶，周邊聚落環繞水庫，景觀壯闊，被形容有如「海上桂林」。當地居民解釋，峽谷之所以被稱為「飛鷹」或「老鷹」峽谷，源自俗稱「老鷹」的黑翅鳶棲息。受惠良好的上升氣流，每到黃昏時分，成群老鷹空中盤旋，蔚為奇觀。

除鳥類，飛鷹峽谷保有完整自然生態，未受人為開發破壞。當地生態多樣，除黑翅鳶，還有獼猴、各類昆蟲與植物，形成天然生態寶庫。居民指出，這裡不僅是觀賞祕境瀑布絕佳地點，也是研究生態保育的重要區域。雖然飛鷹峽谷瀑布未對外開放，但隨著曾文水庫水位滿載，相關景觀照片與在地人描述，網路掀起討論，許多網友直呼「想親眼目睹」，期待管理單位規畫導覽與生態旅遊，讓祕境以安全保育友善方式，揭開神秘面紗。

今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。圖／讀者提供

遊艇 黑翅鳶 曾文水庫

延伸閱讀

台東3婦人茶醉？ 疑把曼陀羅誤當南非葉吃下才中毒送醫

水庫怕寒流 翡翠水庫全國首創「智慧閘門」專抗低溫翻攪

印度男學生獨遊雲林古坑山區失蹤 搜救3天今10米深瀑布池底尋獲

總重3300噸大貨車上橋 貴州「世界第一高橋」通過考驗

相關新聞

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

台灣近期受太平洋高壓壟罩，大致維持夏季型態天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天環境風向偏南到西南風，各地上午晴或...

酷熱飆36度高溫 吳德榮：午後雷雨擴及平地 明起太平洋高壓增強

今天各地多雲時晴，白天偏熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，太平洋高...

海溫降得慢「現在又回到紅色系」 鄭明典指和1情況有關：像夏季拉長了

海溫開始下降了，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，但是降得比氣候平均慢。他PO出海溫距平圖，「這張海溫距平凸顯示正值，表示...

曾文水庫滿水祕境現身 飛鷹峽谷遺世瀑布再掀話題

今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫...

拔管非放棄治療、ICU不是急診 陳志金曝醫療常見3誤解

常有人對「拔管」一詞誤解，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書表示，「拔管」並不是都會往生，也...

還有颱風？賈新興：觀察下周熱帶擾動發展 下周六可能東北季風影響

太平洋高壓偏強，仍為高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態，何時天氣會有變化？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及Y...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。