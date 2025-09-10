曾文水庫滿水祕境現身 飛鷹峽谷遺世瀑布再掀話題
今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫深處的「飛鷹峽谷」瀑布再度現身，展現難得一見的夢幻美景。
飛鷹峽谷瀑布素有「遺世瀑布」之稱，平時枯水期乾涸，唯有豐水時期，水位足夠時才會顯露。峽谷隱身岩壁之間，需搭乘遊艇再轉乘竹筏深入才能抵達。然而，這個秘境目前並未對外開放，一般遊客無法進入，只能由遊艇公司人員或在地居民有緣得見。
張姓遊艇員工說，飛鷹峽谷宛如「柳暗花明又一村」般神秘，進入峽谷不久，即能看見瀑布自高聳岩壁奔流而下，與層層頁岩峭壁交織成壯麗景致。他形容，周圍岩壁被長年沖刷的痕跡，讓人深刻感受到「滴水穿石」自然力量。因瀑布出現條件嚴苛，僅在豐水期水位充足，並搭竹筏穿行峽谷時才能一睹真容，顯得彌足珍貴。
飛鷹峽谷位於大埔鄉永樂村大竹坑一帶，周邊聚落環繞水庫，景觀壯闊，被形容有如「海上桂林」。當地居民解釋，峽谷之所以被稱為「飛鷹」或「老鷹」峽谷，源自俗稱「老鷹」的黑翅鳶棲息。受惠良好的上升氣流，每到黃昏時分，成群老鷹空中盤旋，蔚為奇觀。
除鳥類，飛鷹峽谷保有完整自然生態，未受人為開發破壞。當地生態多樣，除黑翅鳶，還有獼猴、各類昆蟲與植物，形成天然生態寶庫。居民指出，這裡不僅是觀賞祕境瀑布絕佳地點，也是研究生態保育的重要區域。雖然飛鷹峽谷瀑布未對外開放，但隨著曾文水庫水位滿載，相關景觀照片與在地人描述，網路掀起討論，許多網友直呼「想親眼目睹」，期待管理單位規畫導覽與生態旅遊，讓祕境以安全保育友善方式，揭開神秘面紗。
