江祖平事件延燒！管制藥濫用、鎮定劑黑市流竄掀熱議 五日聲量突破4500筆

八點檔女星江祖平在社群貼文中揭露，演藝圈存在侵犯與偷拍問題，並牽涉管制藥品疑雲，引發社會高度關注。事件延燒後，政府強調「嚴查到底」，醫師則拋出兩個社會必須面對的問題：「管制藥從何而來？我們又該如何避免被下藥？」相關討論也在網路掀起超過4,500筆聲量，藥品管理瞬間成為輿論焦點。

女星公開指控 社會輿論關注

江祖平透過社群媒體發文，提到演藝圈內有女演員遭一名男子侵犯、偷拍，並暗示可能涉及管制藥品，引起外界高度關注。她在8月發出「求救文」時，刻意模糊受害者身分。隨後，隨著相關人士回應與媒體追蹤，外界普遍解讀江祖平就是事件中的當事人。由於此案涉及公眾人物與電視台相關人士，在網路上迅速掀起討論。

政府表態：若涉藥品嚴查到底

衛福部長石崇良今（9/9）在疾管署新任署長交接典禮前受訪時表示，針對外界關切的「管制藥品」疑慮，政府態度明確，若有人將管制藥品作為加害工具，絕對嚴查嚴處。他強調，目前已依《管制藥品管理條例》展開調查，並由地方衛生局先行了解。若過程中發現制度有漏洞，將立即補強，避免類似事件再度發生。

醫師提醒：管制藥濫用多從非法管道流出

台北市立聯合醫院中興院區一般內科主治醫師姜冠宇指出，這起案件再度提醒社會，藥品安全與管制的重要性。他解釋，常見於社會新聞中的「迷藥」，其實多半就是屬於管制藥品的一種。

依規範，管制藥分為四級，其中第一、二級包括海洛因、古柯鹼、嗎啡、安非他命、大麻等，因成癮性高，僅能由專科醫師或住院情況下開立。而第三、四級則包含鎮定劑，例如常被提及的FM2。雖然一般醫師也能開立，但健保系統設有監測機制，一旦出現異常處方，健保局可追查。因此，醫師認為大部分流入黑市的來源，並非醫療端，而是非法管道。

以FM2為例，這是一種第三級強力鎮定劑，臨床上常用於嚴重失眠或焦慮患者，能有效幫助入睡。然而，若被濫用於高劑量，可能讓人短暫失憶，不僅對受害者造成危害，也增加後續辦案難度。

姜冠宇也提醒，日常生活中仍需注意自我保護，例如夜生活場合務必盯緊自己的飲品，不要讓酒杯離開視線；此外，個人用藥最好保持原始包裝，避免散裝藥片被調包卻不自知。他強調：「藥物若偏離醫療用途，本質就是毒，既危險也違法。」

管制藥爭議延燒 五日累積4,532筆聲量掀討論

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體

根據《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察，近五日（2025/9/5～2025/9/9 12:00）為止，關於「管制藥」的相關討論在網路上累積4,532筆聲量。

從熱議的探索概念來看，討論並不僅侷限在江祖平事件本身，「下藥性侵」、「心臟藥遭換鎮定劑」等議題也被網友熱烈轉傳，顯示社會大眾對於「藥品安全」與「被濫用風險」的高度焦慮。另一方面，「食藥署」、「鎮定劑」等關鍵詞也被推上聲量榜，許多人呼籲政府應加強藥品管理制度，避免成為加害工具。

整體來看，這起演藝圈風波成為社會關注的起點，不僅牽動性平議題，更把「管制藥品管理」推向社群輿論核心。

【網路溫度計DailyView提醒您】

◎尊重身體自主權、拒絕性騷擾 請撥打113、110

◎根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年09月05日至2025年09月09日 12:00。

資料來源：

大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『管制藥爭議』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

