拔管非放棄治療、ICU不是急診 陳志金曝醫療常見3誤解

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
拔管並非放棄治療。陳志金表示，面對無法救治、心跳停止的病人，不實施CPR，其實是「讓病人自然的走」。示意圖。圖／AI生成
常有人對「拔管」一詞誤解，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書表示，「拔管」並不是都會往生，也並不是「拔管放棄治療」或「拔管後死亡」，造成死亡的是「疾病無法救治」不是因為「拔管」。

陳志金表示，有3件事他努力宣導很久了，還是無法導正民眾「積非成是」的觀念，一是「加護病房」重症醫師，不是「急診室」醫師，雖然同樣都「很急」。「急診」是醫院的「入口」，ICU「加護病房」是醫院的「後線」單位。

第二，「拔管」並不是都會往生。陳志金表示，病況改善後，可以「移除」呼吸器的「氣管內管」，才是醫院內常說的「拔管」。另外，日前移除餵食的「鼻胃管」，也被報導成「拔管」，民眾又會更混淆了。

陳志金表示，第三，不是「拔管放棄治療」、也不是「拔管後死亡」。面對無法救治、心跳停止的病人，不實施CPR（心肺復甦術，包含壓胸和電擊），其實是「讓病人自然的走」（AND, allow natural death），並不是「放棄」治療。

他說，心跳停止，已經是「死亡」，在這個時候選擇不CPR，並不是放棄治療，而是不再阻止死亡的自然發生。是選擇不做「額外增加病人痛苦」而「沒有什麼助益」的治療（CPR），家屬並沒有放棄。使用「放棄」這個字眼，是會增加家屬的心理負擔、增加「內疚」與「自責」。

另外，他說，順序的問題，是無法救治、心跳停止後才拔管，不是「拔管後」才死亡；「撤除維生」才是「拔管後死亡」，但是，他也建議不要這樣使用，而是「不治死亡」，因為造成死亡的是「疾病無法救治」不是因為「拔管」。而「不治」這名詞，並非「不治療」，而是指治療無效。

ICU 醫師 陳志金

