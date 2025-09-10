快訊

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
明天至周五，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。聯合報系資料照
太平洋高壓偏強，仍為高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態，何時天氣會有變化？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察AIFS（歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統）預測下周二至下周三於菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢，並觀察歐洲模式預測下周六有受東北季風影響的機率。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天至周五，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六清晨，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，新竹以北的山區亦有零星短暫雨。周日，午後西半部有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二至下周三，午後山區有零星短暫陣雨。下周四，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周五，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

台灣近期受太平洋高壓壟罩，大致維持夏季型態天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天環境風向偏南到西南風，各地上午晴或...

酷熱飆36度高溫 吳德榮：午後雷雨擴及平地 明起太平洋高壓增強

今天各地多雲時晴，白天偏熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，太平洋高...

海溫降得慢「現在又回到紅色系」 鄭明典指和1情況有關：像夏季拉長了

海溫開始下降了，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，但是降得比氣候平均慢。他PO出海溫距平圖，「這張海溫距平凸顯示正值，表示...

曾文水庫滿水祕境現身 飛鷹峽谷遺世瀑布再掀話題

今年雨水豐沛，讓台灣最大水庫-嘉義縣大埔鄉曾文水庫，在即將進入枯水期的秋冬時節，仍維持滿水位景象。水位飽滿下，隱藏在水庫...

拔管非放棄治療、ICU不是急診 陳志金曝醫療常見3誤解

常有人對「拔管」一詞誤解，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金在「Icu醫生陳志金」臉書表示，「拔管」並不是都會往生，也...

還有颱風？賈新興：觀察下周熱帶擾動發展 下周六可能東北季風影響

