還有颱風？賈新興：觀察下周熱帶擾動發展 下周六可能東北季風影響

太平洋高壓偏強，仍為高溫悶熱、午後雷陣雨天氣型態，何時天氣會有變化？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，觀察AIFS（歐洲中期天氣預報中心研發的人工智慧氣象預報系統）預測下周二至下周三於菲律賓東方外海熱帶擾動發展的趨勢，並觀察歐洲模式預測下周六有受東北季風影響的機率。

近期天氣趨勢，賈新興說，明天至周五，午後西半部有局部短暫陣雨，宜花亦有零星短暫雨。周六清晨，雲林以南沿海有零星短暫雨，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，新竹以北的山區亦有零星短暫雨。周日，午後西半部有零星短暫陣雨。下周一，午後各地有局部短暫陣雨。

賈新興表示，下周二至下周三，午後山區有零星短暫陣雨。下周四，午後苗栗以南有局部短暫陣雨，其它地區亦有零星短暫雨。下周五，彰化以南沿海有零星短暫雨，午後各地有局部短暫陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，留意最新的預報資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

