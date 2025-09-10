何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

台灣近期受太平洋高壓壟罩，大致維持夏季型態天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天環境風向偏南到西南風，各地上午晴或多雲時晴天氣，白天期間大台北、西半部內陸地區有35度左右高溫，午後配合熱力作用，在近山區、山區及大台北地區局部有短暫陣雨或雷雨，並偶有較大雨勢發生。

薛皓天表示，明天環境風向較混亂，由西南轉偏東風再到東南至偏南風，不過無明顯水氣移入，各地維持晴時多雲天氣，午後雲量增多，午後雷陣雨大多集中於近山區，平地局部仍有短暫陣雨機會，大台北及西半部局部仍有35度左右高溫。

周五至周末高壓勢力再增強，薛皓天表示，台灣來到高壓脊西側，底層環境風向由偏東轉東南風，持續維持晴午後多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，不過受東南風沉降作用，大台北地區及西半部高溫仍明顯，局部有36度左右高溫。

下周一、下周二大致為高壓邊緣偏東風環境，仍維持夏季型態天氣。薛皓天表示，到了下周三起環境將改變，南方有東風波加持的熱帶系統逐漸發展，而北方高壓系統也有增強要南下的趨勢。

他說，以傳統數值預報來看，在下周後期將有東北季風南下帶來首波鋒面影響機會，台灣有機會迎來降溫，告別高溫環境。不過AI模式預報關島一帶至南海的低壓槽，受東風波加持也有熱帶擾動發展，且其有機會增強為颱風並接近台灣，後續到9月底仍有另一系統生成並接近台灣機會。

薛皓天表示，目前兩模式預報相差大，且距離該時間點甚遠，預報的不準確度仍高，下周後續的天氣可好好觀察。

進入秋天後，薛皓天表示，隨著季節的變化，北方系統逐漸增強並有機會南下，南方至太平洋面上也有熱帶擾動發展的機會。秋季的氣候預報仍有颱風侵襲台灣機會，要關注最新的天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

