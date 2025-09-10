快訊

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

iPhone 17沒漲價還便宜3500元！29900起1圖看全系列價格、容量、顏色、規格

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天環境風向偏南到西南風，各地上午晴或多雲時晴天氣，白天期間大台北、西半部內陸地區有35度左右高溫。聯合報系資料照片
今天環境風向偏南到西南風，各地上午晴或多雲時晴天氣，白天期間大台北、西半部內陸地區有35度左右高溫。聯合報系資料照片

台灣近期受太平洋高壓壟罩，大致維持夏季型態天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天環境風向偏南到西南風，各地上午晴或多雲時晴天氣，白天期間大台北、西半部內陸地區有35度左右高溫，午後配合熱力作用，在近山區、山區及大台北地區局部有短暫陣雨或雷雨，並偶有較大雨勢發生。

薛皓天表示，明天環境風向較混亂，由西南轉偏東風再到東南至偏南風，不過無明顯水氣移入，各地維持晴時多雲天氣，午後雲量增多，午後雷陣雨大多集中於近山區，平地局部仍有短暫陣雨機會，大台北及西半部局部仍有35度左右高溫。

周五至周末高壓勢力再增強，薛皓天表示，台灣來到高壓脊西側，底層環境風向由偏東轉東南風，持續維持晴午後多雲有短暫陣雨或雷雨天氣，不過受東南風沉降作用，大台北地區及西半部高溫仍明顯，局部有36度左右高溫。

下周一、下周二大致為高壓邊緣偏東風環境，仍維持夏季型態天氣。薛皓天表示，到了下周三起環境將改變，南方有東風波加持的熱帶系統逐漸發展，而北方高壓系統也有增強要南下的趨勢。

他說，以傳統數值預報來看，在下周後期將有東北季風南下帶來首波鋒面影響機會，台灣有機會迎來降溫，告別高溫環境。不過AI模式預報關島一帶至南海的低壓槽，受東風波加持也有熱帶擾動發展，且其有機會增強為颱風並接近台灣，後續到9月底仍有另一系統生成並接近台灣機會。

薛皓天表示，目前兩模式預報相差大，且距離該時間點甚遠，預報的不準確度仍高，下周後續的天氣可好好觀察。

進入秋天後，薛皓天表示，隨著季節的變化，北方系統逐漸增強並有機會南下，南方至太平洋面上也有熱帶擾動發展的機會。秋季的氣候預報仍有颱風侵襲台灣機會，要關注最新的天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以氣象署為準。

高溫 颱風 東北季風

延伸閱讀

專家教戰反詐 企業落實「零信任」

明高溫上看36度！未來一周炎熱「有局部雷陣雨」 下周恐出現首波鋒面

首波鋒面何時到 天氣風險：此時有機會

午後雷雨來了！9縣市大雨特報 恐一路下到晚上

相關新聞

何時降溫？專家：下周後期東北季風帶來首波鋒面 AI模式估有颱風近台

台灣近期受太平洋高壓壟罩，大致維持夏季型態天氣，天氣風險公司天氣分析師薛皓天表示，今天環境風向偏南到西南風，各地上午晴或...

酷熱飆36度高溫 吳德榮：午後雷雨擴及平地 明起太平洋高壓增強

今天各地多雲時晴，白天偏熱。中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，太平洋高...

海溫降得慢「現在又回到紅色系」 鄭明典指和1情況有關：像夏季拉長了

海溫開始下降了，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，但是降得比氣候平均慢。他PO出海溫距平圖，「這張海溫距平凸顯示正值，表示...

房產E點靈／台中中古屋成新寵 與預售30坪差800萬

受政府重拳打炒房、美國關稅等因素影響，全台預售屋市場急凍，台中市也不例外，觀望氣氛濃厚，很多消費者預期房價會跌的預期心理下，根據最新實登揭露，台中市單月僅126案，連台中市區好地段的蛋黃區預售案都在哀號，「一周僅6組看屋」，蛋白區更慘。

今高溫酷熱「大台北、南高屏」飆36度 午後雷陣雨注意劇烈天氣

持續高溫炎熱，中央氣象署表示，今天各地高溫普遍約32至34度，其中在大台北、南高屏有局部36度以上高溫發生的機率，中午前...

今午後雷雨 粉專：接下來太平洋高壓籠罩更炎熱 下周將有一波低壓活躍

各地天氣高溫炎熱，中央氣象署發布高溫資訊，今天白天台北市、新北市、台南市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。