海溫降得慢「現在又回到紅色系」 鄭明典指和1情況有關：像夏季拉長了

海溫開始下降了，前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，但是降得比氣候平均慢。他PO出海溫距平圖，「這張海溫距平凸顯示正值，表示現在的海溫比氣候平均高」。

海溫降得慢，鄭明典表示，日本周邊是長期的高於平均值，台灣附近海溫在不久前稍微顯現藍色系，現在又回到紅色系。海溫降溫慢，和北風或北方天氣系統尚不活躍有關，這對一般人來說，感覺就是夏季拉長了。

